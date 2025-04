La sustituta de Sonsoles Ónega no permite lo que pretende hacer Antonio Naranjo: "Eres un demagogo"

Este lunes, 'Y ahora Sonsoles' ha abordado la última hora sobre la guerra entre Miguel Ángel Revilla y el rey emérito tras la demanda que este último le ha puesto al ex presidente de Cantabria. Una vez más, Antonio Naranjo daba la cara por Juan Carlos I y arremetía duramente contra el político.

"Lo que no tenía sentido era el silencio del rey que yo creo que ha expiado por sus pecados suficientemente desde la abdicación hasta el destierro y lo que no tenía sentido es que a las personas que viendo sus sombras también destacamos sus luces no nos dieran nunca argumentos para defenderse de cantamañanas como Revilla que se han dedicado a vejarle e insultarle, y no a criticarle como hemos hecho en esta mesa", empezaba señalando Naranjo.

Y es que para el presentador de 'El análisis de diario de la noche' en Telemadrid ya era hora que el rey emérito tomara este tipo de decisiones. "Me parece que la gente que defendía al rey Juan Carlos con todas sus sombras necesitaba que dijera ya está bien yo no he cometido ningún delito y los problemas de su propiedad, de ejemplaridad y de comportamiento público creo que los ha pagado como muy poca gente en este país", recalcaba Antonio Naranjo.

"Es que que venga Revilla y se haga una tourné por los platós para vender libros y cobrando y que parezca que es la víctima. No, el señor Revilla es un bocazas y ha hecho muy bien el rey en ponerle una demanda", sentenciaba el colaborador ante Pepa Romero y el resto de tertulianos.

Tras ello, Antonio Naranjo lanzaba una pregunta a todos. "Vivimos en un país en el que le van a regalar 18 mil millones de euros a unos señores porque tienen 7 votos. ¿Solo vamos a ser duros con la persona que todos le conocemos desde matar a un elefante, liarse con quién no debía, tener dinero que no nos ha quitado pero no sabemos de donde viene y solo vamos a ser duros con un señor que trajo la democracia y que renunció al poder y ha ayudado a que el país se expanda internacionalmente?", cuestionaba.

"Que con toda la tropa que hay ahora suelta, al que le trasladan de cárcel porque le viene bien al de Bildu, al otro que está fugado en Waterloo y dice lo que tiene que hacer el Gobierno de España, al otro que hizo un golpe de Estado en Cataluña y le amnistiaron, hombre por dios", añadía Antonio Naranjo.

Pepa Romero se planta con Antonio Naranjo: "No metas aquí la política"

Tras ello, Pepa Romero preguntaba si con el perdón que le exige Juan Carlos I a Revilla va a reestablecer su imagen. "Pues es un señor que está en edad de morirse como Vargas Llosa y que es muy razonable que espere que este país le perdone las cosas que ha hecho mal y sea generoso para dejarle vivir sus últimos tiempos tranquilo y que no lo utilicen contra su hijo que es un pedazo de rey y que hace las cosas de manera razonable", contestaba el periodista.

Después, los colaboradores de 'Y ahora Sonsoles' debatían sobre si estas actitudes del rey emérito podrían afectar a la Casa Real y a su hijo Felipe VI. "El que pone las cosas difíciles a la casa real actual no es el rey Juan Carlos es quienes le utilizan para tener al rey controlado y que no pueda decir ni mú", incidía Naranjo ante María Manjavacas que defendía que el rey emérito si que hace daño a la institución.

Finalmente, Antonio Naranjo proponía preguntar al público del plató de 'Y ahora Sonsoles' para saber con quién había que ser más generoso si con el rey Juan Carlos o con Carles Puigdemont. "Eso no vale", le decía Isabel González. "Bueno por favor que nos estás metiendo aquí ya política. Puigdemont nada. Eres un poco demagogo", le soltaba Pepa Romero. "Demagogo es Revilla", se justificaba el periodista.