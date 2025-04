Nacho Abad sucumbe de sus funciones ante lo ocurrido con Antonio Naranjo y Ramón Espinar en directo

Es muy habitual que Nacho Abad se tenga que poner serio con los colaboradores de 'En boca de todos'. Y es que la candente actualidad hace que la tensión crezca en plató como sucedió hace unos días con Ramón Espinar y Macarena Olona. Este miércoles, el presentador ha vuelto a tener que frenar a Antonio Naranjo y Sarah Santaolalla.

Así, el espacio de Cuatro se encontraba debatiendo sobre la última hora en torno al caso Ábalos y sobre todo las declaraciones del diputado del PP, Pedro Corral señalando a Óscar López, secretario general del PSOE de Madrid, por "permitir las orgías de Ábalos".

"Servicio púbico es también Paradores cuando lo presidía Óscar López, cuando permitía las orgías del ministro Ábalos en el de Teruel con una furgoneta de mujeres explotadas sexualmente", eran las palabras del diputado del PP de las que se hacía eco el programa de Nacho Abad.

Unas declaraciones que indignaban tanto a Sarah Santaolalla como a Ramón Espinar. "¿Este es el nivel para el PP que tiene que faltar el respeto a las mujeres? Es que parece un tertuliano del corazón intentando difamar a un concursante de un reality", empezaba diciendo la colaboradora. "El nivel bajo es meter a las tías a las que pagas para que se prostituyen en una empresa pública", le replicaba Antonio Naranjo en alusión a Ábalos.

"Nivel bajo es tapar todo esto que es lo que ha hecho el Gobierno y el PSOE", insistía Antonio Naranjo antes de que Sarah Santaolalla le cortara. "Te pediría que me dejes el razonamiento", le pedía el colaborador a la vez que Nacho Abad pedía por favor que no se pisaran los unos a los otros.

"Yo entiendo el día que tenemos hoy y el día que tiene Antonio, anoche Declan Rice nos hizo mucho daño y tenemos una mañana complicada", empezaba diciendo Ramón Espinar antes de que Nacho Abad pusiera en contexto a la audiencia de que estaba hablando de la derrota del Real Madrid frente al Arsenal. "Por muy mal día que se tenga pretender que por lo que un tío haya hecho un parador hay que pedirle cuentas al presidente de Paradores es de aurora boreal. ¿Si eso pasa en un hotel Esperia le hubieras pedido cuentas a Joan Gaspar?", le preguntaba Ramón Espinar a Antonio Naranjo.

Nacho Abad silencia a Antonio Naranjo y Ramón Espinar

Algo que provocaba que tanto Antonio Naranjo como Joaquín Moeckel se echaran encima de él. "Que la derecha política española en la Asamblea de Madrid hagan responsable al presidente de Paradores por lo que pasa en una habitación y esa mercancía de mierda vais los periodistas de derechas y se la comprais donde vamos a parar", soltaba Espinar.

"Yo soy periodista y entiendo el truco barato de que cuando no podéis responder a algo, yo no hago valoraciones políticas", trataba de contestarle Naranjo. "Haces todo el rato valoraciones políticas Antonio, basta ya de esto de que eres objetivo", le replicaba Ramón Espinar. "Yo soy periodista", insistía Naranjo. "Y de derechas", apostillaba el ex político de Podemos. "No, yo soy periodista y además tengo razón", recalcaba el colaborador mientras se enzarzaban en una guerra que hacía que Nacho Abad les dijera que daba igual si eran de derechas o de izquierdas que quería continuar con el debate.

Pero Antonio Naranjo y Ramón Espinar seguían enfrentados. "Si el putero es de izquierdas le salvamos y si es de derechas le colgamos, así va este país", soltaba Naranjo mientras Espinar le llamaba "demagogo". "No vamos a monopolizar este debate y quiero escuchar a Moeckel", les pedía Nacho Abad sin conseguirlo.

Finalmente, Nacho Abab se hartaba y más al ver que Sarah Santaolalla se unía a la discusión sin que se pudiera entender nada. "Se ha acabado. Yo hoy alucino con vosotros. Quería darle la palabra a Joaquín Moeckel y le habéis robado el turno, cuando lo consideréis, le dais el turno vosotros", sentenciaba el presentador de 'En boca de todos' terminando el debate.