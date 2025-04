Ramón Espinar se enfrenta a Nacho Abad sin medias tintas por no defenderle de lo ocurrido con Olona

Macarena Olona y Ramón Espinar han incendiado como nunca antes la mesa de 'En boca de todos' con un tremendo y enganchón en directo que Nacho Abad no ha sido capaz de gestionar correctamente.

El programa ha tratado el juicio a Isabel Peralta, líder nazi, que se enfrenta a más de tres años de prisión por delitos de odio hacia los inmigrantes. Y el caso ha derivado en un monumental enfrentamiento cuando Espinar ha acusado a Olona de tener ideas similares pero expresados de forma no tan "bruta".

"¿Cuál es la diferencia entre lo que ella (Isabel Peralta) quiere hacer con los inmigrantes y lo que quieres hacer tú? ¿Cuál es la diferencia entre cómo deportarían los nazi y cómo deportarías tú?", le ha encarado Ramón Espinar sin cortapisas.

"El cumplimiento de la ley, porque yo no gasearía a seres humanos anormal", ha respondido Macarena, traspasando líneas rojas al caer en el insulto. Nacho Abad ha intentado frenar esa insolencia, pero la expolítica ultraderechista se ha mostrado como elefante en una cacharrería y se ha enfrentado al presentador sin pudor.

Saltan las chispas entre Ramón Espinar y Macarena Olona: "¿Qué diferencias hay entre un neonazi y tú?".



🔴 #EnBocaDeTodos3A en @cuatro con @Nacho_Abad

➡ https://t.co/YxZKMJVWfz pic.twitter.com/9udxmSg907 — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) April 3, 2025

"Disculpa, a mí no me pueden llamar nazi, que tú te calles y yo le conteste y me intentes callar a mí porque no te lo permito. A mí no me llama nazi a la cara", ha estallado Macarena Olona con una vehemencia descontrolada y sin respetar así la figura del presentador. Nacho, sorprendentemente, se ha apocado ante la colaboradora y apenas le ha reprendido.

"Que no te lo permito, que no te lo permito", ha continuado clamando ella a gritos, como si fuera la jefa del programa. "A mi no me llamas nazi a la cara. Y lo tendrás muy interiorizado, Nacho, pero hay veces que salto de cojones cuando le tengo delante", ha añadido Olona respecto a Ramón Espinar, su talón de Aquiles.

"Ramón, ¿has llamado nazi a Macarena?", ha cuestionado Nacho Abad al tertuliano tras no poder hacer cara a Olona. "¿Pero me vais a examinar ahora? ¿Me vais a examinar a mí ahora? Yo simplemente he preguntado que me diga diferencias entre los neonazis y ella, y no las hay", ha sentenciado el politólogo. "Tu ideología es corrupta y criminal", ha proseguido atacando Macarena Olona sin medida.

Nacho Abad ha acabado sermoneando a los dos colaboradores por crispar tanto el debate y eso ha molestado sobremanera a Ramón Espinar, que no ha visto justo que le metiera en el mismo saco: "Ella ha insultado, te ha interrumpido, ha hecho lo que le ha dado la gana. No hables en plural, Nacho. A mí que no me defiendas cuando me insultan, vale, pero que me culpes a mí de lo que hacen otros... no", le ha confrontado.

"¿Te ha parecido que no te he defendido?", ha reaccionado el presentador tras el tirón de orejas de Espinar. "Hombre, me ha llamado anormal en esta mesa y no se te ha movido ninguna pestaña, querido", le ha recriminado sin medias tintas. Y es que, efectivamente, Nacho Abad se ha achantado ante Macarena Olona.

"A mí que una fascista me insulte me enorgullece, pero que me han insultado y no has hecho nada", ha lamentado Ramón. "¿Qué he hecho yo cuando te ha llamado anormal?", ha preguntado Nacho, defendiendo que sí había intervenido. "Dejarle seguir", le ha vuelto a reprochar Espinar, poniendo así en su sitio al comunicador de Mediaset por su impasividad ante situaciones inaceptables.