Los 44 estrenos que ver todo este mes de mayo en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+, Disney+, HBO Max o Filmin

Llega el mes de mayo y, como ya os hemos adelantado en otros especiales, vamos a tener un buen puñado de estrenos en las plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, HBO MAX o Filmin. De hecho, esta última nos trae uno de los títulos más esperados de los últimos años, porque se trata de una serie de culto que no estaba disponible en ninguna plataforma desde que acabó su recorrido: hablamos de 'Hannibal', de Bryan Fuller. Una de las series más arriesgadas y violentas de la última década.

Y, si tenemos que hablar de títulos esperados, ahí tenemos la temporada 2 de 'Citadel', la gran apuesta de Prime Video; el capítulo/película final de 'Good Omens', la adaptación a serie del libro de culto 'El señor de las moscas', el documental definitivo sobre Rafa Nadal, que estrenará Netflix, o series españolas como el regreso de Berlín en 'Berlín y la dama de armiño', o la adaptación de bestseller de Victoria Martín 'Se tiene que morir mucha gente'. Y todo eso solo es una muestra de todo lo que nos viene este mes de mayo, con el regreso a Yellowstone en 'Rancho Dutton', o el Spider-Man de Nicolas Cage que llega a Prime Video.

Hannibal

Sinopsis: Will Graham, que trabaja en el FBI como analista de crímenes, tiene una capacidad innata para empatizar con los psicópatas, lo que le permite entender sus motivaciones. Pero, cuando se da cuenta de que la mente del asesino en serie que está buscando es demasiado compleja incluso para él, recaba la ayuda de uno de principales psiquiatras del país, el Dr. Hannibal Lecter.

Hannibal Lecter es uno de los grandes villanos de la historia del cine, sobre todo gracias a la interpretación magistral de Anthony Hopkins en 'El silencio de los corderos'. A mediados de los 2010 nos sorprendió a todos la llegada de una serie sobre el personaje, en una historia previa al clásico de los 90. Aquí el caníbal se enfrentaría a Will Graham, un analista del FBI con un don especial para saber lo que piensan los psicópatas. Mads Mikkelsen da vida al doctor Lecter con un aplomo impresionante, y le da nuevos matices a un personaje de por sí complejo y astuto. Además, la originalidad de las muertes y la violencia explícita hacen de 'Hannibal' un título de culto, creado por Bryan Fuller.

Plataforma: Filmin

Fecha de estreno: 5 de mayo

Citadel (Temporada 2)

Sinopsis: Mason sigue recuperando sus recuerdos y cómo su pasado y el de su madre han influido en el destino de Citadel. También lidiará con sus sentimientos por Nadia y su esposa Abby, mientras se embarca en una misión que decidirá el destino del mundo.

Prime Video decidió reventar el mundo del streaming con millonarias inversiones en varios de sus proyectos estrella. Por un lado, la serie de 'Los anillos de poder', que tuvo el honor de ser la más cara de la historia. Pero ni los fans ni los críticos respondieron muy entusiasmados ante una trama que se salía de los cánones de Tolkien, sobre todo por el problema de no tener todos los derechos del afamado escritor. Por otro lado, encontramos 'Citadel', en la que Amazon invirtió la friolera de 300 millones de dólares, solo en esa primera temporada, buscando convertirla en un fenómeno global. Porque la idea era hacer varios spin-offs en otros lugares del mundo que luego pudieran confluir. Algo así como un mega-universo compartido.

La jugada no salió bien, y eso que contaba con los hermanos Russo, expertos en este tipo de crossovers gracias a su experiencia en el MCU de Marvel. La serie madre, protagonizada por Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas y Stanley Tucci, no acabó de entusiasmar a nadie, y no hizo los números esperados. Tampoco los múltiples spin-offs, así que Prime decidió cancelarlos todos y centrarse solo en la serie original. El reparto principal regresa en esta segunda temporada, y en ella se decidirá si este proyecto de acción con espías funciona o acaba siendo olvidado.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 6 de mayo

El señor de las moscas

Sinopsis: Un grupo de niños sobrevive a un accidente de avión y queda aislado en una isla tropical aparentemente idílica. Sin adultos ni reglas que los protejan, los chicos intentan crear una nueva comunidad: establecen normas, eligen líderes y buscan mantener la esperanza de ser rescatados. Pero la convivencia empieza a resquebrajarse. El miedo, la rivalidad y el deseo de poder se infiltran entre ellos hasta convertir la isla en un territorio donde la razón y la violencia compiten por imponerse. En este entorno extremo, cada decisión revela una pregunta inquietante: ¿qué queda de la civilización cuando desaparecen sus límites?

Este thriller dramático de supervivencia y psicología social está basado en uno de los grandes clásicos de la literatura del siglo XX. La serie explora la fragilidad de la civilización, la pérdida de la inocencia y el nacimiento de la violencia colectiva, convirtiendo la novela de William Golding en un drama contemporáneo sobre la naturaleza humana. El creador y guionista es Jack Thorne, uno de los autores más influyentes de la televisión británica reciente, responsable de títulos como 'Adolescencia', 'Querida Marnie', 'The Hack' o 'La materia oscura'. La producción está liderada por Eleven, compañía detrás de éxitos internacionales como 'Sex Education'. El proyecto cuenta con la participación del compositor ganador del Oscar Hans Zimmer, quien firma parte de la música junto a Kara Talve y Cristobal Tapia de Veer ('The White Lotus').

"'El señor de las moscas' mira directamente al populismo (…) necesitamos entender cómo nos comportamos y cómo se comportarán las personas que nos rodean (…) Golding escribió sobre todo esto de una forma extraordinaria (…) y es imposible no ver paralelismos con el momento en el que vivimos hoy", comenta el propio Jack Thorne en un comunicado compartido por Movistar Plus+.

Plataforma: Movistar Plus+

Fecha de estreno: 7 de mayo

El caso Hartung (Temporada 2)

Sinopsis: Sigue una investigación de brutales asesinatos conectados con hechos del pasado, que vuelven para remover el presente. En una atmósfera de suspense cada vez más opresiva, aparecen nuevas claves inquietantes.

Uno de los grandes éxitos de los últimos años en Netflix ha sido esta serie danesa de género, con ese toque de nordic noir que tanto nos gusta al público. No había confirmación oficial de su segunda temporada hasta ahora, y encima nos llega más pronto de lo que esperábamos, con la detective Naia Thulin y el investigador Mark Hess volviendo una vez más para, suponemos, investigar nuevos casos. Porque la primera temporada cerraba la trama. Así que, ¿qué encontraremos en estos nuevos episodios?

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 7 de mayo

Off Campus (Kiss Me)

Sinopsis: Cuenta la inesperada conexión entre una estudiante de música y el jugador estrella de hockey de la universidad. A medida que su relación se profundiza, deben enfrentarse a la amistad, la presión, la ambición y la realidad de la edad adulta, donde cada elección tiene sus consecuencias.

El mundo de la literatura juvenil y young adult está viviendo una nueva edad de oro, y las plataformas lo saben, así que están aprovechando todo lo que pueden para sacar nuevas historias basadas en esos éxitos literarios. Entre todas, Prime Video es la plataforma experta en hacerlo. Así lo ha demostrado con la trilogía de 'Culpables' de la autora Mercedes Ron, o la serie basada en los libros de Jenny Han 'El verano en que me enamoré'. Y ahora nos llega la saga de Elle Kennedy, conformada por cinco libros, de los cuales el primero es 'Kiss Me'. Romance juvenil en el mundo del hockey. ¿Qué puede haber más divertido que eso?

Louisa Levy y Gina Fattore son las showrunners de esta nueva ficción de Prime Video, y contará con Ella Bright, Belmont Camelli y Josh Heuston como el trío protagonista que se sumergirá en un romance a tres bandas. La primera temporada sigue un sexy y divertido romance entre polos opuestos: Hannah, una compositora reserva, y Garret, la estrella del equipo de hockey de la Universidad de Briar. Así lo adelanta un comunicado de Prime Video sobre la serie.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 13 de mayo

Good Omens (Temporada 3)

Sinopsis: Su amistad que dura milenios se ha roto desde que Azirafel aceptó la oferta de volver al Cielo, dejando atrás a Crowley. Ahora, asumiendo su reciente cargo como Arcángel Supremo, Azirafel se tiene que encargar de supervisar el Segundo Advenimiento, una responsabilidad monumental que le pesa profundamente y que además empeora cuando sus planes causan consternación entre los demás ángeles. Mientras tanto, un Crowley con el corazón roto se encuentra en su momento más bajo, vagando por las calles del Soho.

Es curiosa la trayectoria de 'Good Omens', una serie que llegó con el sello de Neil Gaiman, uno de los autores literarios más prolíficos e importantes de la literatura fantástica. La primera temporada llegó en 2019 con seis episodios. La segunda este pasado 2023, con otros seis episodios. Pero, debido a los problemas y acusaciones de abuso contra el autor, Gaiman, Prime Video decidió cancelar la serie. Aunque, para alegría de sus miles de fans, han podido cerrar la historia con una película final de noventa minutos.

David Tennant y Michael Sheen vuelven a ser los protagonistas de uno de esos romances que tanto nos gustan. "Disfrutamos el uno del otro en 'Good Omens' y eso te inspira", dijo Tennant en una entrevista para Sensacine. Y es que la química entre ambos traspasa la pantalla. Ese es el secreto de su éxito.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 13 de mayo

The Lady

Sinopsis: Jane Andrews, una joven brillante de origen humilde que sueña con escapar de su vida en la pequeña ciudad costera de Grimsby logra un trabajo como ayudante de vestuario de Sarah Ferguson, duquesa de York, Jane cree haber encontrado la puerta de entrada al mundo con el que siempre fantaseó. Pero tras los muros del palacio descubre una realidad muy distinta: el peso de las diferencias de clase, el ridículo social y una constante sensación de no pertenecer a ese lugar. Decidida a reinventarse, Jane se aferra con intensidad a cada oportunidad –a cada amistad, a cada relación amorosa– hasta que la obsesión por mantenerse en ese mundo empieza a fracturar su equilibrio emocional. Entre ambición, dependencia afectiva y una identidad construida sobre la necesidad de ser aceptada, su historia terminará derivando en un escándalo criminal que conmocionó a toda una nación.

De los productores de 'The Crown', llega este true-crime sobre el ascenso y caída de Jane Andrews, asistente de la duquesa de York. El reparto combina talento emergente y rostros reconocibles del drama británico e internacional. Al frente, Mia McKenna-Bruce ('Agatha Christie: las siete esferas'), como Jane Andrews; Natalie Dormer ('Juego de tronos'), como Sarah Ferguson, cuando era duquesa de York; Ed Speleers ('You'), como Tommy Cressman, y Philip Glenister ('Belgravia'), como el inspector jefe encargado de investigar el caso. "Fue un viaje intenso: intentar equilibrar lo que contamos en la serie siendo respetuosos con el hecho de que hay personas reales detrás de esta historia", comentó la propia McKenna-Bruce al presentar la serie.

Plataforma: Movistar Plus+

Fecha de estreno: 14 de mayo

Berlín y la dama del armiño

Sinopsis: Berlín y su banda se reúnen para robar el célebre cuadro de Leonardo Da Vinci en un escenario único: Sevilla.

'La casa de papel' es, sin duda, una de las grandes series de Netflix, y de la historia reciente de España. Era cuestión de tiempo que la estela siguiera un poco más tras el final, ¿verdad? Pero ninguno supusimos que sería el personaje de Berlín, al que da vida Pedro Alonso, el que tendría un spin-off . Además, con buena acogida tanto de la crítica como del público. Ahora, con su banda regresando en este nuevo caso (Michelle Jenner, Tristán Ulloa...), se plantean algo más grande que la anterior vez: robar un cuadro de Leonardo Da Vinci. Ahí es nada. La nueva entrega de la serie creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato cuenta con las incorporaciones de Inma Cuesta en el papel de Candela, nueva incorporación a la banda que le robará el corazón a Berlín, y José Luis García-Pérez y Marta Nieto como el Duque y la Duquesa de Málaga.

"Aunque sea un nuevo Berlín es cierto que ya lo conozco, conozco diferentes facetas del personaje y aunque sea un tipo que me parece un impresentable, indecente, manipulador, en fin, un horror en muchos sentidos, creo que narrativamente es increíble de interpretar", comentó Pedro Alonso para Vanity Fair con motivo del estreno de la primera temporada.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 15 de mayo

Satisfacción garantizada

Sinopsis: Paula es una madre recién divorciada que se ve inmersa en una peligrosa espiral de chantajes, asesinato y fútbol juvenil. Convencida de haber presenciado un crimen, mientras lidia simultáneamente con una batalla por la custodia de su hija y una crisis de identidad, Paula emprende su propia investigación. Una que podría desentrañar una conspiración mayor y, al mismo tiempo, esconder las claves para recomponer su familia y su propia vida.

Tatiana Maslany, que deslumbró en 'Glow' en AppleTV, o como Hulka en 'She-Hulk: Abogada Hulka', regresa al mundo de las series con uno de los títulos más esperados de Apple, ya que cuenta en el apartado de la creación con Simon Kinberg, responsable de varias de las últimas entregas en cine de 'X-Men'. Acompañada de Brandon Flynn o Murray Bartlett, 'Satisfacción garantizada' es una comedia negra con tintes de thriller que bebe mucho del carisma increíble de Maslany para llegar a buen puerto. 10 episodios que comenzarán con un estreno doble el 20 de mayo, y se alargarán hasta mediados de julio.

Plataforma: AppleTV

Fecha de estreno: 20 de mayo

The Boroughs: Jubilación rebelde

Sinopsis: En un apacible complejo residencial para jubilados, un peculiar grupo de héroes se convierte en la última línea de defensa contra una amenaza que viene de otro mundo dispuesta a arrebatarles justo lo que no tienen: tiempo.

Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard y Bill Pullman son los cuatro protagonistas de esta especie de 'Stranger Things' mezclada con 'Cocoon', el clásico de los 80 de Ron Howard. Netflix quiere buscar nuevo público, y mezclar a cuatro actores míticos del cine en una especie de historia de ciencia-ficción y terror... ¿por qué no? Recordemos que Geena Davis era la gran protagonista de 'La mosca', y Bill Pullman ya se enfrentó a aliens en 'Independance Day', así que todos parecen sumarse a la fiesta. Y ojo, que los que están detrás de esta producción no son otros que los hermanos Duffer. Sí, sí, los mismos creadores de la mencionada 'Stranger Things'. Todo parece estar en orden, ¿verdad? Todo parece indicar una buena dosis de sci-fi adulto con aires ochenteros.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 21 de mayo

Se tiene que morir mucha gente

Sinopsis: Bárbara, Maca y Elena fueron juntas al colegio y 20 años después siguen siendo amigas, más o menos. Bárbara es una bomba de relojería: vive frustrada por su trabajo y está enganchada a las benzodiacepinas. Maca, con la que comparte piso, intenta salir adelante como actriz, aunque es camarera. Y Elena está embarazada tras casarse con un señor de 60 años que dirige hoteles. La crisis personal de Bárbara hará que todo explote.

'Se tiene que morir mucha gente' es la nueva serie original creada por Victoria Martín y basada en su best seller homónimo. Sandra Romero ('Los años nuevos') dirige la serie junto a Victoria Martín y Nacho Pardo, que firman dos episodios. Está protagonizada por Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr junto a la joven Sofía Otero. Alba Galocha, Óscar de la Fuente, Ramón Rados y Yunez Chaib completan el reparto. La ficción consta de seis episodios y ha contado con la propia autora para desarrollar toda la historia.

"Es un proyecto que nació hace mucho tiempo, más tarde se convirtió en un libro y ahora, tras años de desarrollo y trabajo, será una serie y no podemos estar más emocionados de tener la oportunidad de contar esta historia y construirla con un cast tan increíble y una directora tan talentosa como Sandra Romero. Además, hacerlo de la mano de Movistar Plus+, una plataforma que verdaderamente se arriesga y apoya a los creadores", comentó la propia Victoria Martín a Movistar Plus+.

"Victoria Martín tiene muchísimo talento y una voz propia. Pocas veces te enfrentas a un material así de divertido, con tanta personalidad, inteligencia y riesgo. Si además añades a una de las nuevas directoras más interesantes de este país y a un casting inmejorable, creo que hay pocas razones para no estar muy contentos y orgullosos de arrancar esta serie", comentó Fran Araujo, el productor ejecutivo de la serie, para Movistar Plus+.

Plataforma: Movistar Plus+

Fecha de estreno: 21 de mayo

Rancho Dutton

Sinopsis: Beth Dutton y Rip Wheeler luchan por sobrevivir en su preciado rancho de 7.000 acres en medio de tiempos difíciles y una dura competencia, mientras se aseguran de que el joven Carter se convierta en el hombre que se supone que debe ser.

El universo de 'Yellowstone' creado por Taylor Sheridan sigue adelante con múltiples spin-offs. El último es 'Rancho Dutton', que se une a 'Marshalls'. En este caso, la historia sigue a Beth, una de las hijas del personaje de Kevin Costner, y qué es de su vida después del final de la serie original. De hecho, quizá sea el mejor personaje y el más interesante del universo, y así lo demuestra una serie que va a por todas. Cole Hauser y Kelly Reilly retoman sus personajes, y añaden al reparto nombres como los de Annette Bening o Ed Harris.

Eso sí, las tensiones ya se palpan en la parte ejecutiva del proyecto porque, según adelantó The Hollywood Reporter, "el showrunner de la serie, Chad Feehan, no regresará si la serie es renovada para una segunda temporada, algo que parece probable dada la expectación que rodea a la próxima entrega ambientada en el universo de 'Yellowstone'". Y es que, al parecer, la relación con los productores ejecutivos, entre los que se encuentra la propia Kelly Reilly, no ha sido tan buena como cabía esperar... ¿Será el fin de este spin-off o conseguirán otro showrunner?

Plataforma: SkyShowtime

Fecha de estreno: 22 de mayo

Spider-Noir

Sinopsis: La historia sigue a Ben Reilly, un experimentado investigador privado en mala racha en el Nueva York de los años 30, que se ve obligado a enfrentarse a su pasado tras una tragedia profundamente personal, mientras la ciudad cuenta con un único superhéroe.

El mundo de Spider-Man es bastante curioso en cuanto a los derechos. Porque, por un lado, Marvel puede usar a Peter Parker en cine y proyectos derivados. Pero Sony usa a varios de sus villanos en películas como 'Morbius', 'Venom' o 'Madame Web'. Y es que ahora le llega el turno a otra de esas variantes del personaje, conocido ahora como Spider-Noir, y que pudimos verle en el cine con la voz de Nicolas Cage en la magnífica 'Spider-Man: Un nuevo universo'. Gracias a la buena acogida de la película (y del personaje de Nicolas Cage), Amazon le ha dado la oportunidad de seguir dando vida a Ben Reilly (así se llama su alter-ego) en una serie a su altura, que llegará con 8 episodios este próximo 27 de mayo.

Pero una de las cosas interesantes alrededor de este proyecto es que se estrenará tanto en color como en blanco y negro para que la audiencia decida qué proyecto quiere ver. Algo similar hizo Marvel con su especial de Halloween sobre el hombre lobo protagonizado por Diego Luna.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 27 de mayo

Asesinato para principiantes (Temporada 2)

Sinopsis: Pip intenta mantenerse al margen de nuevas investigaciones y recomponer los daños colaterales del pasado. Sin embargo, cuando Jamie, hermano de Connor, desaparece en vísperas del juicio contra Max Hastings, la protagonista se verá arrastrada de nuevo a una carrera contra reloj.

Pip, a la que da vida Emma Myers (sí, la misma de 'Miércoles'), regresa en esta nueva temporada de uno de los éxitos literarios más importantes de los últimos años en el terreno juvenil: la saga 'Asesinato para principiantes', creada por Holly Jackson. Esta segunda temporada adaptará el segundo de los libros, 'Desaparición para expertos', y promete seguir en la misma línea que los episodios que vimos en 2024 en Netflix. "Estoy más que emocionada de que podamos continuar con la historia de Pip y, esta vez, estoy escribiendo en la serie. Le debemos todo a los dedicados fans, ¡y no puedo esperar a reunirme con mi familia!", contó la autora en un comunicado de la plataforma para anunciar la renovación de la serie. Aunque no fue un boom instantáneo, los fans de los libros abrazaron esta nueva adaptación.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 27 de mayo

Secret Service

Sinopsis: Kate Henderson lo tiene todo: una vida familiar estable, un matrimonio sólido y una carrera aparentemente discreta como funcionaria. Pero esa es solo la superficie. En realidad, es una de las agentes más importantes del MI6, responsable de la Oficina de Rusia. Cuando una operación encubierta revela que un alto político británico podría ser un activo ruso preparado para alcanzar el poder, Kate se ve arrastrada a una carrera contrarreloj para desenmascararlo. A medida que la amenaza crece –y un asesinato brutal expone su investigación– Kate deberá moverse en un terreno donde nadie es fiable, ni siquiera su entorno más cercano. Con su reputación en juego, su familia en riesgo y el futuro del país en equilibrio, cada decisión puede ser la última.

En el reparto de esta nueva serie de espías que llega a Movistar Plus+ nos encontramos como protagonista a Gemma Arterton ('Quantum of Solace'), como Kate Henderson, la jefa de la Oficina de Rusia del MI6; Rafe Spall ('The English'), como Stuart, el marido de Kate; Mark Stanley ('Happy Valley'), Aoife Hinds ('Normal People') y Avi Nash ('Silo'). "Lo que me encanta de esta historia es que no es James Bond. No es glamuroso. Es muy doméstico: volvemos a la casa de Kate, conocemos a su familia, a su esposo, a sus dos hijos adolescentes. Ella es muy competente en el trabajo y luego es un completo desastre cuando llega a casa. Así es realmente ser un agente de campo", comentó la actriz protagonista en la presentación de la serie. 'Secret Service' adapta la novela de mismo título escrita por Tom Bradby, la cual se publicó en 2019.

Plataforma: Movistar Plus+

Fecha de estreno: 27 de mayo

Ciudad de las estrellas

Sinopsis: La Unión Soviética se convierte en la primera nación en poner a un hombre en la luna. Esta vez, la historia se cuenta desde detrás del Telón de Acero, mostrando las vidas de los cosmonautas, los ingenieros y los agentes de inteligencia que formaban parte del programa espacial soviético, y los riesgos que todos tomaron para hacer avanzar a la humanidad.

Rhys Ifans protagoniza este spin-off de una de las series insignia de AppleTV: 'Para toda la Humanidad'. Esta serie planteaba que los soviéticos hubieran llegado a la Luna antes que los estadounidenses. Ahora llega esta nueva producción en la que conocemos esa historia desde el punto de vista de los rusos. Un tipo de proyecto que bien podría haber firmado gente como Isaac Asimov o Phillip K. Dick en los años 70. 'Para toda la Humanidad' solo ha coleccionado buenas críticas desde su estreno, y este nuevo título promete lo mismo.

"Intento creer en una visión idealista de lo que espero que sea el futuro. Y el haber crecido como un fan de 'Star Trek', el futuro que yo quería, sin duda ha influido en esa manera de ver el mundo. Allí se mostraba un futuro en el que yo creía y al que le sigo teniendo mucho cariño. Cuando uno echa un vistazo en las obras de ciencia ficción, en general, todo lo que tiene que ver con el futuro son distopías. ¡El futuro siempre es una mierda! Me encanta 'Blade Runner,' me encanta 'Alien', pero no querría vivir en esos sitios. 'Star Trek' era uno de los pocos universos que dijo: '¿Sabéis qué? Todo se solucionará. Ya veremos cómo. Y todo irá a mejor. Puede que no vaya a ser fácil, quizás el camino hasta llegar a ese punto sea duro, pero, al final, será genial'. Yo crecí con esa visión inspiradora de la ciencia ficción y todavía la conservo, así que en los proyectos que hago intento reflejar ese optimismo", comentó su creador, Ronald D. Moore, en una entrevista para Playstation.

Plataforma: AppleTV

Fecha de estreno: 29 de mayo

Rafa

Sinopsis: Detrás de los títulos, los récords y las victorias, hay una historia que nunca se había contado así. La serie ofrece imágenes de archivo inéditas y un acceso exclusivo al campeón, a su familia y a su círculo más cercano durante su último año en el circuito ATP en 2024. A lo largo de cuatro episodios, la serie construye un retrato íntimo y profundamente humano de una de las mayores leyendas del deporte.

'Rafa' recorre la extraordinaria trayectoria de Rafael Nadal con una ambición cinematográfica, combinando testimonios de quienes mejor lo conocen, dentro y fuera de la pista, con momentos inéditos que revelan lo que hay detrás de la leyenda. Desde sus inicios con apenas tres años hasta su regreso a la competición en 2024, la docuserie no solo muestra la evolución de un campeón, sino también el desgaste físico y emocional que ha marcado su camino, enfrentándose una y otra vez a su rival más constante: su propio cuerpo. Una historia que va más allá del tenis para adentrarse en la vida, la historia y el legado, de un icono irrepetible.

La docuserie cuenta con la participación de algunas de las figuras más relevantes del tenis mundial, como Roger Federer, Novak Djokovic y John McEnroe, así como con el testimonio de su equipo, familia y entorno cercano, ofreciendo una mirada completa y sin precedentes sobre la figura de Nadal, su huella en el deporte y su impacto más allá de la competición.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 29 de mayo

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