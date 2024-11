La nueva serie española que ha estrenado Movistar+ es del creador de 'As Bestas' y es de lo mejor del año

De vez en cuando llega a nuestra vida una serie, una película, un libro, que nos habla directamente, que sabe más de nosotros que nosotros mismos. Una historia que radiografía lo que sientes sobre el amor y sobre la vida, y que además no tiene reparos en hacer sentir mal, o en hacerte recordar cosas que creías olvidadas. Por ahí va 'Los años nuevos', la serie de Rodrigo Sorogoyen para Movistar Plus+ que este 28 de noviembre estrena sus primeros cinco episodios. La segunda parte llegará el jueves 12 de diciembre, cerrando una historia que abarca diez años. Un proyecto titánico pero que parece pequeño cuando lo ves.

Sorogoyen es uno de los creadores más interesantes de nuestro panorama audiovisual de los últimos años. No en vano, ha ganado 4 Premios Goya (dos por 'El reino' y dos por 'As Bestas'), ha estado nominado a los Oscar y sus películas siempre funcionan bien en taquilla. Y en televisión ha participado en series como 'La pecera de Eva' o 'Antidisturbios'. Un creador que se permite mojarse en las historias que cuenta, que no tiene miedo a decir las cosas a la cara. Y eso es 'Los años nuevos', una ficción española-francesa creada junto a Sara Cano y Paula Fabra.

"Sumergirse de lleno en la historia que planteamos sobre esta pareja que forman Ana (Del Río) y Óscar (Carril) es una gran oportunidad para transitar por este relato sobre cómo se conocen los protagonistas, se enamoran e inician una relación, en la primera parte; y cómo en la segunda parte se enfrentan al paso del tiempo, a las vicisitudes propias del transcurrir de los años, los proyectos, las pérdidas, la madurez, es decir, la vida". Así definió 'Los años nuevos' su creador en la Seminci de Valladolid, donde tuvo su estreno la serie.

Y es que desde los primeros compases, podemos ver cómo va a ser una ficción que busca relatar lo que significa amar... y lo consigue. Diez años es mucho tiempo, y más en una pareja. Es la parte trágica de la serie, porque continuamente vemos red flags que nosotros mismos hemos dejado pasar en algunos momentos de nuestra vida. Pero Sorogoyen no busca algo romántico, o la historia de amor de un príncipe azul, de cuento de hadas. Aquí se busca el realismo (aunque a veces se fuerce), y mostrar la evolución de toda pareja a lo largo del tiempo. Tanto sentimental como de amistad.

'Los años nuevos', de Rodrigo Sorogoyen.

Sus referentes más claros son la trilogía de 'Antes del amanecer', del director Richard Linklater. O la más cercana 'Siempre el mismo día', la serie de Netflix, que pese a que es más luminosa, también tiene su momento trágico que te aplasta el corazón. 'Los años nuevos' está perfecta y milimétricamente planificada y rodada. Quizá eso le quite un poco de conexión emocional con la historia. Solo cuando se sale del esquema, es cuando nos revuelve el estómago, nos deja sin respiración y nos hace rememorar hechos pasados en nuestra vida.

Otro de los elementos positivos de la historia es que no busca conexiones mágicas, o sorpresas del destino, o casualidades surrealistas. No. Muchas veces, los reencuentros entre los principales protagonistas, a los que dan vida de manera magistral Iria del Río y Francesco Carril, se dan por decisiones de los propios personajes. Decisiones de las que quizá luego se arrepientan, pero son suyas. Ellos propician que siga la acción. Pero también está muy presente el paso del tiempo para una generación que ha sufrido tantas crisis que ya ni las recuerda. El tiempo nunca juega limpio, y un día eres joven, y al siguiente recuerdas con melancolía tus años de fiesta.

Todos esos temas están presentes en 'Los años nuevos', una serie que te remueve durante toda su trama. Y que cuando se sale de su modelo, en especial en el episodio 4, conecta de una forma más directa y visceral. Una serie que se va a convertir desde ya en lo mejor del año, cuando tiene muchas competidoras que han estado a la altura. Un buen 2024 para la ficción en España, desde luego, y que se corona con una serie que busca la realidad en los lugares más pequeños y sí, en los más habituales. Porque esta serie no es sobre amor, sino sobre enamoramiento y, sobre todo, cómo influye ese momento en nuestras vidas. "Por mucho que pasen los años", como diría La Oreja de Van Gogh.

La naturalidad es otro de los puntos fuertes sobre todo gracias a un reparto que se compenetra muy bien, completado por Martín Paez o Jorge Prado. Recuerda por momentos a las obras de Jonás Trueba. O incluso a 'El tiempo que te doy', otra serie que trata sobre ese desgaste del amor, que estrenó Netflix con Álvaro Cervantes y Nadia De Santiago.

¿De qué va 'Los años nuevos'?

Ana cumple 30 años el día de Año Nuevo con la vida aún por resolver: vive en un piso compartido, no le gusta su trabajo, cambia a menudo de amigos... Óscar cumple 30 años el día de Nochevieja con la vida casi resuelta: médico vocacional, amigos fieles y una relación que va y viene. Justo cuando los dos llegan a la treintena se conocen, se enamoran y comienzan una relación que se alargará diez años.