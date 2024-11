Los grandes estrenos del 25 de noviembre al 1 de diciembre en Netflix, Prime Video, Max, Disney+ o Movistar+

La última semana antes de diciembre, antes de que la Navidad empiece oficialmente. Aunque habría que preguntarle a Mariah Carey, que es la que decide cuándo podemos empezar a decorar. Para ella, desde el mismísimo 1 de noviembre. Aquí en España quizá empecemos más tarde. Aunque ya están llegando otras reinas navideñas a las plataformas. Si la semana pasada Lacey Chabert volvía con 'Un muñeco de nieve para derretirse', ahora le toca el turno a Lindsay Lohan con 'Nuestro secretito'. Y sí, tenemos unas ganas enormes de verla por fin.

También nos llega otra propuesta navideña, pero menos típica, que es 'Los años nuevos', centrada en muchas Nocheviejas, y dirigida por Rodrigo Sorogoyen. Entre medias, encontramos otros dos títulos menos navideños. Por un lado, el esperadísimo biopic de 'Senna' que produce Netflix. Y el procedimental de Disney, 'Doctor Odyssey', que nos llega gracias a Disney Plus. Vamos, ofertas para todos los gustos esta última semana de noviembre.

Estrenos en Netflix

Nuestro secretito

Sinopsis: Dos ex resentidos se ven obligados a pasar la Navidad bajo el mismo techo tras descubrir que sus parejas actuales son hermanos.

Quién iba a decirnos que Lindsay Lohan se iba a convertir en la nueva reina de Netflix. Y, de paso, de las navidades. La segunda estrella de Disney que lo consigue. Recordemos las películas de Vanessa Hudgens, mítica Gabriella de ‘High School Musical’. Esta historia navideña es el tercer trabajo con Netflix de la pelirroja de Netflix. Una colaboración muy fructífera que comenzó con ‘Una Navidad de golpe’. En esta última comparte protagonismo con Ian Harding, al que reconoceremos por ‘Pequeñas mentirosas’.

Sí, la historia puede que sea típica, pero aquí hemos venido a sentirnos como en casa. Es decir, cuantos más clichés, más adornos navideños y más nieve, mejor que mejor. Lindsay Lohan además tiene carisma suficiente para llenar la pantalla ella sola. Ojalá una reunión el año que viene con Lacey Chabert, con la que protagonizó ‘Chicas malas’ hace veinte años… y que también es una de las reinas de la Navidad televisiva.

Fecha de estreno: 28 de noviembre

Senna

Sinopsis: Miniserie de ficción de 6 episodios sobre la vida de Ayrton Senna da Silva, la leyenda del automovilismo que ganó tres veces el Campeonato Mundial de Fórmula Uno.

Ayrton Senna es uno de los grandes nombres del deporte. Su influencia en la Fórmula Uno es indiscutible, rubricando con letras de oro su leyenda. Su biopic ha tardado pero Netflix por fin estrena los seis episodios, con el joven Gabriel Leone dando vida al legendario piloto. “Es el honor más grande de mi carrera. Senna es nuestro mayor ídolo. No sólo en temas deportivos, sino en general. Es un icono, un gran ejemplo y una referencia para todos nosotros”, afirma el actor sobre lo mucho que admira al piloto. Su leyenda además se hizo más grande debido a su trágica muerte en el circuito de San Marino, al impactar contra un muro a más de 200 kilómetros por hora. “La gente mirará la serie esperando conectar con su imagen de nuevo. Para mí fue un reto, pero también un placer como actor”, comentó sobre la serie en una entrevista para Marca. La ficción de Netflix además explorará su mítica rivalidad con el piloto Alain Prost.

Estrenos en Movistar Plus+

Los años nuevos (SERIE)

Sinopsis: Ana cumple 30 años el día de Año Nuevo con la vida aún por resolver: vive en un piso compartido, no le gusta su trabajo, cambia a menudo de amigos... Óscar cumple 30 años el día de Nochevieja con la vida casi resuelta: médico vocacional, amigos fieles y una relación que va y viene. Justo cuando los dos llegan a la treintena se conocen, se enamoran y comienzan una relación que se alargará diez años. La historia es narrada en 10 episodios que giran en torno al mismo momento del año: las Nocheviejas.

Rodrigo Sorogoyen es uno de los directos más importantes de nuestro panorama audiovisual. Tiene una filmografía impecable a sus espaldas, y una carrera plagada de premios. Desde nominación al Oscar hasta 4 premios Goya por películas como ‘El reino’ o la más reciente ‘As bestas’. ‘Los años nuevos’, que llegará en dos partes (5 episodios el 28 de noviembre y otros 5 el 12 de diciembre) es su último trabajo, pasándose al terreno de las series gracias a Movistar Plus+. Aquí trabaja la historia junto a Paula Fabra y Sara Cano. "El desafío era resumir en cada capítulo lo que había pasado los 364 días antes de cada Nochevieja. La serie está escrita en dos partes: lo que ocurre en el capítulo y una voz en off donde se cuenta lo que pasa en el lapso de tiempo que no aparece en pantalla", explicó una de ellas.

La serie llega con muy buenas críticas y va a ser una de las más importantes del año, ya no solo por su creador, sino por el planteamiento inicial. Quizá recuerde algo al éxito de Netflix 'Siempre el mismo día'. Al final hay paralelismos. Lo que sabemos es que va a destrozarnos el corazón.

Estrenos en Disney Plus

Doctor Odyssey

Sinopsis: Max es el nuevo médico a bordo de un crucero de lujo donde el personal trabaja muy duro. Max y su pequeño pero potente equipo médico se enfrentan a crisis médicas fuera de lo común y todo a muchas millas de tierra firme.

Joshua Jackson es uno de los actores de televisión más famosos que salió de esa generación de finales de los 90. Todos le recordamos por 'Dawson crece', una serie que marcó a muchos adolescentes que buscaban su sitio en la vida. Pero es que luego llegó 'Fringe', se pasó a la ciencia ficción y funcionó casi mejor. También pasó por la adaptación televisiva de 'Atracción fatal', aunque esa no acabó de calar tanto en el público. 'Doctor Odyssey' llega con muy buenas críticas en Estados Unidos, y es un procedimental pero ojo, no al uso. Porque tiene lugar en el interior de un crucero. Una serie con infinitas posibilidades y que funciona a todos los niveles.

Más estrenos semanales: