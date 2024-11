La grave enfermedad que sufre James Van der Beek, el mítico protagonista de 'Dawson crece'

"I don't wanna wait for our lives to be over". ¿Cómo? ¿Que no os suena esa canción? ¿Cómo puede ser? Si creciste en los dosmiles, seguro que creciste en la ciudad de Capeside. Y entre tus mejores amigos estaría Dawson Leery. ¿De qué estamos hablando para los que no estéis entendiendo nada? Por supuesto, de la serie 'Dawson crece' ('Dawson's Creek' en el inglés original). Creada por Kevin Williamson, el guionista de 'Scream' o 'Sé lo que hicisteis el último verano', la serie fue un auténtico éxito, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo. Entre 1998 y 2003, consiguió llegar a los 128 episodios distribuidos entre 6 temporadas. Protagonizada por James Van Der Beek, Michelle Williams, Joshua Jackson y Katie Holmes, hoy puede verse en Prime Video.

Una serie que marcó a toda una generación de adolescentes que soñaban con dedicarse al cine, pero también que luchaban contra los agobios propios de la edad. Romances, engaños, música noventera... 'Dawson crece' tenía todos los ingredientes. De hecho, al igual que otras series de la época como 'The O.C.', su banda sonora estaba más que cuidada, con temas como el del opening, que se convirtieron en auténticos éxitos. Todo en la serie era más accesible que otras ficciones más 'de postureo'. Y en una época en la que los adolescentes americanos lidiaban con el 11-S o la masacre de Columbine, 'Dawson crece' era su lugar seguro.

También vimos pasar por la serie a intérpretes como Ali Larter, Julie Bowen (Claire en 'Modern Family'), Seth Rogen o incluso la cantante Gwen Stefani. Pero si había alguien que se llevaba todas las miradas, ese fue su protagonista James Van Der Beek, que interpretaba a Dawson Leery.

Katie Holmes, James Van Der Beek, Michelle Williams y Joshua Jackson, protagonistas de 'Dawson crece'. / THE CW

El éxito de 'Dawson crece'

James Van Der Beek nació en Connecticut en 1977, pero tardó un tiempo en darse cuenta de que su verdadera pasión era la interpretación. Porque cuando era adolescente, lo que se le daba bien era el deporte. De hecho, iba para estrella del fútbol americano. Pero una lesión inesperada cuando tenía solo 13 años hizo que se replanteara su futuro. No le quedaba otra. Al igual que muchos otros intérpretes que también comenzaron su carrera en el deporte. Así que, probando suerte como una versión de Danny Zuko, protagonista de 'Grease', en una función del instituto, se dio cuenta que realmente era lo que le gustaba hacer en la vida.

Su primer papel, curiosamente, había sido mucho antes, como actor de doblaje en la versión americana de 'El castillo en el cielo' de Miyazaki. Más tarde, debutó en la televisión en la mítica serie noventera 'Clarissa' con un personaje episódico. Pero su gran oportunidad, y lo que definiría su carrera y su vida, fue 'Dawson crece'. James Van Der Veek probó suerte haciendo casting de tres diferentes series, pero en la que tuvo suerte fue en la ficción de The CW. Derrotó por el camino a Jesse Tyler Ferguson, Mitchell en 'Modern Family'. O incluso al Charlie Hunnam de 'Hijos de la anarquía'. Eso sí, curiosamente, de los protagonistas, es el que menos fama consiguió tras finalizar la serie.

Porque claro, luchar contra una actriz de la talla de Michelle Williams, nominada a 5 Oscar (el primero de ellos, solo dos años después de terminar la serie). O incluso con Katie Holmes, que pasó a protagonizar 'Batman Begins' a las órdenes de Christopher Nolan. Incluso Joshua Jackson, que encadenó dos series como 'Fringe' y 'The Affair', y que ahora estrena, con muy buenas críticas 'Dr. Odissey'. Hace tres años, la revista People consiguió reunir al elenco original.

La carrera de James Van Der Beek fue diferente. Sí, siguió en el mundo de la interpretación, pero fue poco a poco dejándolo de lado. Tuvo que llegar 'C.S.I. Cyber' para que pudiéramos volver a verle en un papel protagonista. O su personaje de 'Pose', la serie sobre la revolución trans de los 80 en Nueva York. Por el camino se casó con Kimberly Brook, con la que tiene seis hijos.

El cáncer que lo ha cambiado todo

"Cada año, aproximadamente dos mil millones de personas en todo el mundo reciben este diagnóstico. Y yo soy uno de ellos". Así anunció James Van Der Beek en su Instagram, este pasado 3 de noviembre, que padecía cáncer colorrectal. “No hay un manual de instrucciones sobre cómo [anunciar] estas cosas, pero había planeado hablar sobre ello en detalle con la revista People en algún momento pronto... para crear conciencia y contar mi historia en mis propios términos. Pero ese plan tuvo que ser alterado esta mañana cuando me informaron que un tabloide iba a publicar la noticia".

"He estado lidiando con esto en privado hasta ahora, recibiendo tratamiento y enfocándome en mi salud más que nunca. Estoy en un buen lugar y me siento fuerte. Ha sido toda una iniciación, y les contaré más cuando esté listo. Disculpas a todas las personas en mi vida a quienes había planeado decírselo yo mismo. Nada de este proceso ha ocurrido en el cronograma que prefería... Pero lo aceptamos, tomando cada sorpresa como un hito, señalándonos hacia un destino más grande del que habríamos descubierto sin la intervención divina. Por favor, sepan que mi familia y yo apreciamos profundamente todo el amor y el apoyo".

Para concienciar sobre la necesidad de revisiones para detectar esta enfermedad cuanto antes, el actor va a participar en The Real Full Monty, en FOX. En él, se desnudará al más puro estilo de la película de 1997, junto a Anthony Anderson, Taye Diggs, Tyler Posey, Chris Jones y Bruno Tonioli. Todo para ayudar a la causa.