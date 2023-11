Los protagonistas de ‘Modern Family’ celebran su reencuentro con una sonada ausencia

Al igual que hablábamos el otro día de la importancia de ‘The Big Bang Theory‘ como una de las mejores sitcoms de las últimas dos décadas, también tenemos que hablar de ‘Modern Family‘. La serie creada por Christopher Lloyd (no confundir con Doc Brown) y Steven Levitan se estrenó en 2009 y su impacto cultural perdura hasta el día de hoy. Aunque la serie terminó hace ya tres años, su reparto sigue tan unido como el primer día, y normalmente les vemos juntos en celebraciones, cumpleaños o bodas. Pero nunca a todos juntos, como en esta última reunión que ha organizado Sofía Vergara.

El alma de la serie, fuente inagotable de memes, era Gloria. El nombre de Sofía Vergara siempre estaba entre los nominados a los Globos de Oro o los Premios Emmy (injustamente, nunca ganó ninguno). La actriz alcanzó fama mundial gracias a su papel, y en su Instagram ya cuenta con más de 30 millones se seguidores. Precisamente fue en varias de sus publicaciones donde pudimos ver esta reunión tan esperada.

En el primero de sus posts podemos ver al reparto de ‘Modern Family’ al completo. Ed O’Neill, Julie Bowen, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet, Rico Rodriguez, Sarah Hyland, Ariel Winter, Nolan Gould y Aubrey Anderson-Emmons. Pero había una ausencia muy notable. Estamos hablando del eterno Phil Dunphy, el otro corazón de la serie, interpretado por Ty Burrell, y que ganó dos Premios Emmy durante la emisión de la serie.

No está muerto, ¿estaba de parranda?

Lo que más ha llamado la atención de esta reunión del reparto de la serie no ha sido la reunión en sí, sino cómo han solucionado la ausencia de Burrell. En la primera publicación se puede ver cómo los que interpretaban a sus hijos en la ficción sujetan una foto del personaje, casi como si estuviera muerto.

De hecho, en algunos vídeos que compartió tanto Sofía Vergara como otros miembros del reparto de ‘Modern Family’, se ríen de la broma. En redes sociales, hasta ha habido gente que realmente pensaba que el actor había fallecido. Una muestra más de lo bien que se llevan todos entre ellos, y el humor que siempre les ha caracterizado sigue vigente, 3 años después del final de la serie. ¡Ah! Y no, Ty Burrell no ha muerto.

No es la primera vez que vemos a varios protagonistas de ‘Modern Family’ subir una de sus reuniones a redes. Al igual que el reparto de ‘Friends’, se siguen llevan muy bien fuera de las cámaras. Incluso hace un año se habló sobre un posible spin-off, o así lo desveló el actor Jesse Tyler Ferguson en el talk showWatch What Happens Live With Andy Cohen. «El guion está ahí fuera y es muy bueno.Entonces, ya sabes, ¿quién sabe? Si alguien quiere producirlo, tal vez».