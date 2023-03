El increíble cambio físico de Manny, el hijo de Sofía Vergara en ‘Modern Family’

El actor Rico Rodríguez, de 24 años, ha sorprendido con su sorprendente cambio.

‘Modern Family‘ quizá haya sido una de las series más influyentes e importantes de los últimos 20 años. La ficción, creada por Christopher Lloyd y Steven Levitan, estuvo en antena 11 temporadas, entre el 2009 y 2020, y fue un éxito sin precedentes. Su mezcla de mockumentary con situaciones surrealistas e hilarantes la hicieron ser una de esas series punteras. Ampliamente imitada, ‘Modern Family’ contaba con un reparto coral en el que no había personaje sencillo o plano. Todos tenían su momento para brillar y, aunque la serie no llegó a lanzar muchas carreras interpretativas (la que más, Sofia Vergara), cimentó a todos sus personajes en la cultura popular. Desde el Mitchell de Jesse Tyler Ferguson hasta el Manny de Rico Rodríguez.

Y precisamente es Rico el que sorprende ahora con su cambio desde que terminara la serie. Sí, le hemos visto crecer a lo largo de las 11 temporadas de ‘Modern Family’. Y claro, comparar fotos de la actualidad con el comienzo de la serie, es chocante cuanto menos. Rico Rodríguez, hermano de la también actriz Raini Rodríguez, (sí, la de ‘Fiesta, salsa, quinseañera, baila, siento el ritmo, ponte a sonreír‘) es muy activo en sus redes sociales, y cuando con más de 1 millón de seguidores.

No es raro verle compartiendo imágenes con miembros del reparto de la mítica serie. Pero, sobre todo, con su madre en la ficción Sofía Vergara. Rico Rodríguez, que ahora tiene 24 años, no se ha prodigado mucho en proyectos audiovisuales en los últimos años. De hecho, desde que terminó ‘Modern Family’, no ha vuelto a participar en ningún proyecto de ficción.

¿Habrá reunión de ‘Modern Family’?

Aunque todavía es pronto para pensar en una reunión de la serie, ya que acabó hace tan solo 3 años, sí que ha habido una especie de reunión. Concretamente, el año pasado, y durante la boda de un amigo en común. Y, aunque no estuvieron presentes todos los miembros del reparto, sí que pudimos comprobar lo bien que se llevan entre ellos fuera de cámaras. Y recordemos también que los creadores de la serie ya avisaron de que había en el aire un spinoff de ‘Modern Family’ con Mitch y Cam como protagonistas…