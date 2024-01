Tratan de detener el estreno de la serie de Sofía Vergara tras esta denuncia a Netflix

Aún ni siquiera se ha estrenado, y la nueva serie de Netflix sobre el mundo del narcotráfico, ‘Griselda’, no deja de acumular titulares cada día. Si hace poco la actriz (y productora ejecutiva de la serie) Sofía Vergara pasó a divertirse a ‘El Hormiguero’ y, de paso, a hundirlo, ahora vuelve la polémica en torno a la serie. Pero esta vez no ha tenido que ver nada con ningún presentador de un programa de televisión, sino con la mismísima familia de la propia Griselda Blanco. Y ojo, porque uno de los hijos se llama Michael Corleone, como el célebre personaje interpretado por Al Pacino en la trilogía de ‘El Padrino’.

Durante años, Michael ha intentado que la vida de su madre se llevara a la gran pantalla (o en formato serie). Pero no acababa de verlo claro. Una de las productoras que más se interesó por la vida de Griselda Blanco fue Netflix, pero al parecer, y siempre según la versión de los hechos de su familia, rechazaron usar el material que les proporcionaron… o eso dijeron, porque denuncian que finalmente la serie de Sofía Vergara sí que está usando anécdotas y situaciones familiares, sin los debidos créditos o remuneración económica.

Sofia Vergara as Griselda in episode 101 of Griselda. Cr. Courtesy of Netflix © 2023

«Yo trabajo en la industria, he tenido uno de los programas más vistos en VH1 los últimos cinco años. He prestado mi consulta técnica para documentales que hablan sobre el narcotráfico», explica Michael en el medio colombiano W Radio. «Me pregunto, si de verdad Sofia quería hacer el papel completo y el papel bien hecho por qué no se acercó a la familia o por qué no se pusieron en contacto conmigo».

Denuncia para Netflix

Así que, ante esta perspectiva, la familia de Griselda Blanco ha decidido denunciar a la plataforma de streaming. Siempre según Michael Corleone Blanco, Netflix habría usado material de entrevistas concedidas por él, pero sin permiso. Por lo que no solo han demandado a la plataforma, sino que además están intentando detener el estreno de la serie este 25 de enero.

«Mi mamá y yo éramos muy cercanos. Entonces a la misma vez me siento un poco ofendido, tal como mi mamá si estuviera viva”, reflexiona Michael ante la ausencia de contacto por parte de Netflix para llevar la historia a cabo.

¿De qué va ‘Griselda’?

Griselda narra la vida real de la inteligente y ambiciosa mujer de negocios colombiana Griselda Blanco, quien creó uno de los cárteles de drogas más rentables de la historia. Una madre devota, en el Miami de los años 70 y 80 la mezcla letal de encanto e insospechado salvajismo la ayudó a navegar de manera experta entre la familia y los negocios, lo que la llevó a ser ampliamente conocida como la «Viuda Negra» o ‘la Madrina de la cocaína’.