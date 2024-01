Sofía Vergara rompe al fin su silencio ante lo ocurrido con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’

Hace tres semanas, Pablo Motos regresaba a Antena 3 con ‘El Hormiguero‘ tras el parón navideño con una entrevista a Sofía Vergara. Lo que estaba destinado a ser un programa más derivó otra vez en polémica por los zascas que la actriz se atrevió a darle al presentador por algunas de sus preguntas.

Una polémica que incluso llegó a medios internacionales de Estados Unidos, Reino Unido o Argentina que se hicieron eco del ‘rapapolvo’ que le dio Sofía Vergara a Pablo Motos después de que todo se viralizara en redes sociales.

No obstante, Pablo Motos explicaba la semana pasada aprovechando que Antonio Resines le sacó el tema, que todo era un montaje que habían pactado entre él y la propia actriz. «Si pudiéramos hacer como si fuéramos amigos y yo te vacilo y tu me vacilas…«, fueron las palabras que le dijo Motos a Sofía Vergara según aseguró el presentador a Antonio Resines.

Ahora ha sido la propia Sofía Vergara la que ha aclarado toda la polémica y ha dejado claro lo que le une a Pablo Motos. «La entrevista con Pablo fue además como amigos. A mí me dijeron ‘para que sea chistoso métete con él y comienza a…’», confesaba la actriz al programa mexicano Ventaneando de la TV Azteca que presenta Pati Chapoy.

Sofía Vergara responde a la polémica con Pablo Motos: «Lo adoro»

«No hay ningún problema, yo no tengo ningún problema con él, lo adoro, me encanta su programa, sino que estábamos tomándonos el pelo entre los dos«, añade Sofía Vergara dejando claro que es gran amiga de Pablo Motos y que no hay ningún tipo de problema entre ellos.

Después de que la reportera le comente como sus palabras se han convertido en una reivindicación para la defensa de los latinos, la actriz de ‘Modern Family’ no duda en decir que algunas de las cosas que dijo eran ciertas. «Porque algunas cosas eran verdad. Pero nada fue con mala intención, yo a Pablo le quiero mucho», sentenciaba al respecto.