Pablo Motos rompe su silencio sobre la polémica con Sofía Vergara y destapa un pacto con ella

Pablo Motos se convirtió inesperadamente en el protagonista del programa de este miércoles de ‘El Hormiguero’. El presentador recibió a los protagonistas de ‘Serrines, madera de actor’ pero acabó siendo él quien contestó a preguntas llenas de tensión. En concreto, Antonio Resines preguntó al comunicador por su encontronazo con Sofía Vergara y Motos decidió romper su silencio.

Ha pasado más de una semana desde que la embarazosa entrevista de Sofía Vergara en ‘El Hormiguero’ se convirtió en noticia. El paso de la actriz colombiana por el programa de Antena 3 estuvo lleno de zascas por parte de la invitada al presentador, que saltaron incluso a la prensa internacional. Distintos medios de todo el mundo se han hecho eco según pasaban los días del tenso encuentro de la estrella de Hollywood con Motos, y la explicación ha llegado finalmente.

Ante la insistente curiosidad del invitado de la noche, Antonio Resines, que acudió junto a Jorge Sanz, al presentador no le quedó otra alternativa que rendir cuentas a lo que ocurrió el 8 de enero. «Incorrecto fue lo que hiciste con Sofía Vergara… ¿Qué te hizo esa mujer?», le reprochó el actor. El presentador rápidamente dio paso a publicidad, pero a la vuelta, rompió su silencio sobre la polémica.

Pablo Motos cuenta toda la verdad

Pablo Motos aseguró antes de ofrecer su versión de los hechos que «se acababa de enterar de la polémica», en tono de burla. A la vuelta de anuncios, el comunicador hizo frente a los rumores, listo para contar su versión. «¿Qué me decías Antonio? Porque no quiero rehuir…», preguntó el presentador a su invitado, para inmediatamente zanjar la polémica ante las muchas especulaciones.

Pablo Motos, Jorge Sanz y Antonio Resines en ‘El Hormiguero’

«Voy a contarlo todo. Debo ser el único en el mundo, porque ha debido ser en el mundo, que no se ha enterado», señaló antes de empezar a narrar su versión de los hechos. El presentador se remontó entonces a la preparación de la entrevista con Sofía Vergara, momentos antes de comenzar el polémico programa de ‘El Hormiguero’. Entonces, explicó el verdadero motivo que había detrás de los ‘zascas’ de la colombiana, que todo el mundo malinterpretó.

Motos recordó su conversación con la actriz antes de la entrevista. «Vi en una entrevista con Kevin Hart que no le dejabas caminar y que ambos estuvisteis vacilándoos. Tú a él y él a ti. Si pudiéramos hacer como si fuéramos amigos y yo te vacilo y tu me vacilas…«, sugirió el presentador a Vergara. Por lo que, según el comunicador, todo lo que los espectadores vieron esa noche en ‘El Hormiguero’, fue producto de un pacto previo entre los dos protagonistas de la polémica.

«Bajamos aquí. Hicimos un programa de puta madre. Nos lo pasamos genial. Solo hay que verlo. Si lo ves, nos lo pasamos bien y el público se ríe. Y al día siguiente hicimos cinco millones no se cuantos mil…«, destacó el presentador, que aseguró no entender bien por qué el público y los medios habían creado ese escándalo que ha dado la vuelta a medio mundo. «Hasta aquí lo que yo puedo decir. Cuando acabó el programa todo el mundo me dijo que qué guay, que era el mejor de la temporada… De lo otro intento no leer», sentenció Motos.

Sobre lo que se comentó en redes y la repercusión de la entrevista, el presentador decidió lanzar un dardo a todos aquellos que a través de las noticias distorsionaron lo ocurrido en su programa. «Yo siento muchísmo a toda la gente que he enfadado por una cosa que nunca sucedió. Si vas a hacer un artículo lo suyo es que veas el programa, no que mires redes sociales«, espetó Motos, que dejó clara su postura ante lo que se ha especulado sobre la entrevista.