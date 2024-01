Resines saca los colores a Pablo Motos con Sofía Vergara en ‘El Hormiguero’: «Fue incorrecto…»

Este miércoles fue el turno de Antonio Resines y Jorge Sanz en ‘El Hormiguero’. Los actores acudieron a su cita con Pablo Motos para adelantar algunos detalles sobre su nueva serie, ‘Serrines, madera de actor’, ya disponible en Prime Video. La visita de los protagonistas de esta nueva ficción estuvo llena de risas, pero también de momentos incómodos. El ambiente del plató se caldeó cuando Resines señaló al presentador por su sonada polémica con la actriz Sofía Vergara.

Resines y su compañero de ficción hicieron su entrada triunfal a plató montados en el coche reservado para los invitados platino, que era el caso de Sanz. Y aunque al principio de la noche todo eran anécdotas y risas, el actor tenía guardada una pregunta para el presentador que provocó un momento de tensión. «Incorrecto fue lo que hiciste con Sofía Vergara… ¿Qué te hizo esa mujer?», espetó el protagonista de ‘Serrines, madera de actor’ en mitad de la conversación. Motos reaccionó de forma atropellada dando paso a publicidad, pero los ataques no acabarían ahí.

Antonio Resines pide explicaciones a Pablo Motos

«Ahora hablamos de eso porque me acabo de enterar de la polémica«, aseguró el presentador de ‘El Hormiguero’ con sorna justo antes de dar paso a publicidad. Una vez volvieron, Antonio Resines no pensaba dejar pasar la oportunidad de sacar aún más los colores a Motos por su incidente. «¿Qué me decías Antonio? Porque no quiero rehuir…», sugirió el comunicador.

«¿Tú cuantos Goyas tienes? ¿Cuántos Fotogramas de plata? ¿Cuántos Iris?», espetó el invitado a Pablo Motos en tono de burla, mientras el presentador se preparaba para rendir cuentas a su sonado error. «¿Qué le hiciste a esa pobre mujer?», preguntó finalmente el actor, que esperaba ansioso conocer la versión de Motos, que aseguró haberse enterado tarde del incidente.

Pablo Motos se sinceró con su invitado y decidió zanjar la polémica de una vez por todas. «Voy a contarlo todo, porque por lo visto soy el único del mundo, porque es del mundo, que no se ha enterado de todo«, señaló el presentador, haciendo un guiño a la dimensión internacional que ha cobrado el incidente según han pasado los días. Sin embargo, el comunicador explicó que lo que se ha contado, poco tiene que ver con la realidad.

La explicación de Motos

El presentador de ‘El Hormiguero’ se remontó entonces a los momentos previos al programa con Sofía Vergara, en los que se sentó con la invitada para preparar su entrevista. «Vi una entrevista tuya con Kevin Hart en un podcast en el que no parabas de vacilarle, si pudiésemos hacer como si fuéramos viejos amigos que me vacilas y te vacilo«, explicó el comunicador, que asegura que todo estuvo pactado con la protagonista de ‘Modern Family’.

«Hicimos un programa de puta madre, nos lo pasamos muy bien, el público se rió e hicimos 5 millones de espectadores al día siguiente», señaló Pablo Motos, que dejaba entrever que no entendía la reacción de los medios al día siguiente. «La polémica llegó hasta Argentina, todo el mundo piensa que ocurrió algo terrible«, le explicó Resines al presentador. Entonces, Motos aprovechó para lanzar un dardo a los medios.

«Lo siento muchísimo a toda la gente que he molestado por algo que no sucedió, si vas a hacer un articulo tal vez deberías ver el programa antes«, expresó el conductor de ‘El Hormiguero’ con tono burlón, después de haber ofrecido su versión de los hechos. Por lo que, en palabras de Motos, la polémica que ha dado la vuelta al mundo tiene poco que ver con lo que sucedió en el plató de Antena 3 esa noche.