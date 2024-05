Presionan a Blas Cantó en ‘Espejo Público’ para que opine de Nebulossa y sentencia esto

Blas Cantó ha acudido al plató de ‘Espejo Público’ para presentar su nuevo tema Tú nunca me has querido y ha sido entrevistado por Susanna Griso, que, como no podía ser de otra forma, le ha preguntado por Nebulossa y su gran descalabro en Eurovisión.

El cantante, que fue representante en la certamen en la edición de 2021, ha asegurado que siguió la gala final sin perder detalle: «Lo vi por el teléfono todo el tiempo». Rápidamente, tanto la presentadora como Gema López, coordinadora de la sección de ‘Más Espejo’, le han preguntado insistentemente por cómo valora el papel de ‘Zorra’ en Eurovisión.

«Me encantó, estuvo muy bien hecha. Ella cantó muy bien y bailaron muy bien y de eso se trata, de hacer una actuación que quede grabada para siempre«, ha sentenciado Blas Cantó alto y claro sobre la actuación. «¿Y por qué no nos entienden?», le han cuestionado, pues el sentir en el programa era bien distinto al del artista. «Eurovisión es una lotería, nunca se sabe lo que va a pasar», ha respondido él.

A continuación, Blas Cantó ha augurado un verano de éxitos para el dúo Nebulossa en los bolos que hagan recorriéndose la geografía española: «Les queda un verano…». «Lo que no ha conseguido en Eurovisión lo conseguirá en verano», ha suscrito Susanna Griso.

Por otro lado, en ‘Espejo Público’ también han hecho que Blas Cantó se mojara sobre cuál era su canción ganadora. «Me encantaron muchas de ellas. Mi favorito era Slimane (representante de Francia), que me apasiona desde hace muchos años. Es un artista increíble. Y Nemo (representante ganador por Suiza) también me gustó mucho», ha comentado.

«¿Suma o resta Eurovisión?», se ha interesado Gema López acto seguido. «Yo creo que todo suma, todas las experiencias suman en visibilidad y aprendizaje. No deja de ser un programa de entretenimiento en el que sacas lo mejor de él», ha replicado el cantante de un modo muy tajante.

Por último, Blas Cantó ha lamentado las permanentes voces críticas sobre Nebulossa y otras propuestas de anteriores años: «Nunca llueve a gusto de todo el mundo. Cuando llevas una balada, que si por qué es tan lenta y que no es eurovisivo o festivalero. Y cuando lo llevas rápido, dicen que les gustaría que se cantara más».