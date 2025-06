Ramoncín se refiere en estos términos a 'Supervivientes' al vaticinar lo que puede pasar con Ábalos

Este miércoles 25 de junio, Andrea de la Torre, expareja de José Luis Ábalos, ha sido entrevistada en 'Espejo Público'. Sus palabras han sido analizadas horas después en 'Más Vale Tarde', donde Ramoncín ha vuelto a ser uno de los más claros al dar su opinión al respecto.

Entre otras cosas, Andrea, quien fuera pareja de Ábalos durante cuatro años, ha reconocido haber querido mucho al exministro socialista, y que "lo sigue queriendo". Además, deja claro que fue muy feliz con él. Y, aunque la joven cree que el expolítico no solapó su relación con la de otras mujeres, sí que ha hablado en el magacín matinal de antena 3 sobre Anaís, de la que Ábalos le dijo que limpiaba en casa y que era la encargada de pasear a su perro.

Según reconoció Andrea a Susanna Griso, sí que empezó a sospechar de esta chica: "Lo hablé con mi familia y amigos. Y todo el mundo pensaba lo mismo que yo". "No me saludaba, no me contestaba y solo le hablaba a él", asegura la joven. En el programa vespertino de la Sexta han analizado esta entrevista. Iñaki López, de forma irónica, ha comentado: "Me parece a mí que Ábalos ha regalado ese perro siete veces. Sospecha pero, no seré yo quien le de ese disgusto a Andrea".

Ramoncín reconoce su "desazón" ante toda esta historia

Acto seguido tomaba la palabra Ramoncín, quien confesaba que toda esta situación le produce "desazón". "Me gustaría saber por qué esta chica decide hacer esto, las bondades que se le suponen para defender a una persona", comenta el colaborador de 'Más Vale Tarde'. Además, cree que la chica "ya tendrá su momento de hacerlo cuando corresponda".

Eso sí, Ramoncín reconoce estar preocupado ante la posibilidad de que "termine todo eso de plató en plató, y, al final, en 'La isla de los famosos'" aludiendo así a 'Supervivientes'. "Estamos hablando de una gente que es esclava de la ambición, esclavos del dinero, del poder", sentencia el artista.