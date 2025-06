José Luis Ábalos denuncia lo emitido en 'Tardear' y avisa con acciones legales: "Es mentira y demencial"

Este martes, 'Tardear' se ha hecho eco de la exclusiva que la revista Lecturas sacará este miércoles en la que asegura que Valeri, la transexual que tuvo un lío con Álvaro Muñoz Escassi cuando estaba con María José Suárez, es una de las supuestas amigas especiales de José Luis Ábalos.

"La revista Lecturas acaba de publicar una exclusiva que os va a dejar impactados. Esto no lo hemos visto venir porque en la colección de amistades de Ábalos, amistades ya me entendéis, está alguien que tuvo relación con Álvaro Muñoz Escassi. Vamos a ver la portada, que habla de Valeri que dice 'soy una de las colombianas de los audios de Ábalos'", avanzaba Frank Blanco.

Tras ello, era Luis Pliego, el director de Lecturas el que daba más información sobre esta exclusiva. "Ella se sienta a contárnoslo. Pero me gustaría ubicar primero a Valeri. Valeri es la protagonista del 'affaire' con Álvaro Muñoz Escassi. Es una scort transexual no operada, como ella misma cuenta en la entrevista. Tuvo encuentros con famosos y también con un político, en este caso, Ábalos", explicaba el colaborador de 'Tardear'.

En la revista de este miércoles podremos saber cuántos encuentros tuvieron Valeri y José Luis Ábalos, cuándo y donde se produjeron, si había más gente en esos encuentros y si recibió dinero a cambio. "En la revista 'Lecturas' contaremos cómo se conocieron, si hubo una transacción económica, si la hubo de cuánto fue, cuántas noches o días pasaron juntos, si en esas reuniones había más gente, si Ábalos era ministro en ese momento, si había seguridad en esos encuentros, si había guardaespaldas...", proseguía avanzando Pliego.

José Luis Ábalos denuncia la "mentira" de 'Tardear' y Lecturas

Poco después de publicarse la exclusiva de Lecturas y de que 'Tardear' se hiciera eco de ello, José Luis Ábalos no ha dudado en utilizar su cuenta de "X" para desmentir la noticia y señalar a ambos medios de forma clara y directa por mentir. "Además de MENTIRA, esto es demencial. No conozco de nada al tal “Valeri Cuéllar”. Nunca antes sabía ni siquiera de su existencia. Lo que es indudable que se trata de un personaje siniestro que se apunta al circo mediático para adquirir notoriedad, pero la culpa de permitirlo es del medio que le da cobertura a esta mentira, a este engaño y a esta argucia. Lo que me faltaba es que me endosarán también una historia con este ser", empieza señalando el ex ministro de Transportes.

"Directamente ya no existen los pseudomedios. Todos se han convertido en la misma cochiquera. Pese a la imposibilidad de enfrentar judicialmente tanta basura mediática y política, emprenderé inmediatamente acciones judiciales contra este impostor y el medio que ha puesto en marcha esta repugnante #FakeNews", asegura dejando claro que va a demandar a la revista.

"¿Pero quién ha educado a estos periodistas sin escrúpulos? ¿No hay una ética profesional y un código deontológico? ¿Hay que consentir a periodistas lo que no se consiente a otros profesionales? La actual crispación de la política española comienza por aquí", concluye Ábalos junto a varias capturas de la revista Lecturas y de lo emitido en 'Tardear' bajo el calificativo "FALSO".