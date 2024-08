Isabel Rábago se ve obligada a aclarar lo que llega a decir sobre la amante trans de Escassi

Cuando parecía que el culebrón de Álvaro Muñoz Escassi tocaba a su fin, en los últimos días se está relacionando al jinete con la actriz Blanca Romero y por si fuera poco Enrique del Pozo ha revelado que el ex de María José Suárez habría tenido un idilio con un actor muy conocido. Un asunto sobre el que han debatido este lunes en ‘Vamos a ver’ con Isabel Rábago, Carmen Borrego o Marta López, entre otros.

Tras ver las declaraciones de Enrique del Pozo, era Carmen Borrego la que se manifestaba al respecto. «Decir que Álvaro vive su sexualidad con libertad no implica nada porque él no ha reconocido haber estado con un hombre», recalcaba la colaboradora. «Si lo ha dicho», le respondía Marta López. «No, lo que dijo es que vive la sexualidad libremente que pueden ser tríos o no. Y le preguntan si es bisexualidad y dice que no por lo que no somos nadie para sacar a este señor del armario», sentenciaba Borrego.

Después Omar Suárez sostenía que para él Escassi si que salió del armario con lo que dijo en ‘De Viernes’, pero que de no ser así Enrique del Pozo podría verse en problemas proque le podría denunciar por lo que ha dicho. «Pero en el momento en el que tú admites que has tenido una relación con nuestra siguiente protagonista que es Valeri, ¿hola qué tal estás? Cuando todos sabemos quién es Valeri», soltaba entonces Isabel Rábago.

«Pero para él Valeri es una mujer Isabel. Y lo dijo él claramente, ‘para mí Valeri es una mujer'», le replicaba Carmen Borrego. «Pero Álvaro dijo que había tenido relaciones con señores», insistía por su parte Marta López. «Álvaro Muñoz Escassi en ‘De Viernes’ admite que le gustan mucho las personas y utiliza el término de ‘personas», espetaba por su lado Isabel Rábago.

Pero Carmen Borrego insistía que cuando le preguntaron si era bisexual respondió claramente que no. «Si tú solo tienes relaciones con mujeres dices solamente con mujeres sobre todo cuando la pregunta que le hace Bea es muy directa porque como se está dando vueltas a un temita pues Bea zanja esa situación», defendía Rábago.

«Y que él no le pone el sexo a las personas con las que se mete en la cama pues ya está, pero a ver si ahora nos vamos a hacer los tontos», añadía la colaboradora de ‘Vamos a ver’. «Y que lo dice él, que ha tenido relaciones con toda la gente que me ha dado la gana y con hombres y todo», volvía a decir Marta López. «No, con hombres no dice», le corregía Borrego.

Isabel Rábago aclara sus palabras sobre Valeri: «No digo que no sea una mujer»

Finalmente, Isabel Rábago pedía la palabra para dejar claro lo que había dicho sobre Valeri por si se le había malinterpretado. «Quiero dejar claro que cuando yo hablo de Valeri no digo que no sea una mujer, que quede claro, no he dicho eso, digo que es una transexual porque ella se define como una transexual. Y es un elemento que desconocíamos en la vida de Álvaro Muñoz Escassi, quiero dejarlo clarinete porque no me gustan determinadas puntualizaciones», recalcaba la colaboradora.

«Pero yo no le he dicho por ti», le contestaba Carmen Borrego. «Digo que él siempre ha defendido que para él Valeri era una mujer y a él se le pregunta si es bisexual y dice que no y por tanto él no ha reconocido que ha estado con hombres», sentenciaba Borrego.