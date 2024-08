Telecinco destapa la infidelidad de Álvaro Muñoz Escassi con un actor a María José Suárez

Hace unas semanas, Álvaro Muñoz Escassi se sentó en ‘¡De viernes!’ para hablar de su ajetreada vida sexual. Su ruptura con María José Suárez le ha vuelto a poner el centro de la polémica y han vuelto a sacar a la luz sus numerosos affaires con distintas personas, también con mujeres trans, como él mismo reconoció.

Al ser preguntado por si había mantenido relaciones sexuales con hombres, él no fue demasiado claro, pero sí que aseguró fijarse en el interior de las personas y no tanto en su género. Además, confesó sentirse un alma libre. Ahora, semanas después de aquello, ‘Socialité’ ha destapado una relación homosexual de Álvaro Muñoz Escassi.

En concreto ha sido Enrique del Pozo el que desveló, en declaraciones a Europa Press, que el jinete ha mantenido una relación con un conocido actor, que también es amigo del periodista. «Se han querido bastante», asegura el colaborador de ‘Fiesta’ quien afirma que es «un amigo mío actor, muy, muy, muy conocido de este país».

Según Enrique del Pozo, Álvaro Muñoz Escassi y este actor «han tenido unos encuentros especiales, libres, afectuosos, bastante importantes. Es un actor muy importante de este país. Me ha pedido que no diga el nombre, pero ha tenido unos encuentros afectuosos y sensibles y cariñosos bastantes veces con él».

«Escassi dice que no es bisexual, no lo sé, pero bueno… sé que se han querido bastante», concluye el periodista durante su entrevista a Europa Press. Al ser preguntado por si este actor estaría dispuesto a contar todo lo que ha vivido junto al jinete, él cree que hay bastantes posibilidades. «Él no tiene ningún problema en decirlo», asegura. Aunque no tiene pruebas, el colaborador cree firmemente en la palabra de su amigo.

Enrique del Pozo da más detalles de la relación de Álvaro Muñoz Escassi con un actor

‘Socialité’ destapa la relación de Álvaro Muñoz Escassi con un conocido actor.

Después de estas declaraciones al citado medio de comunicación, Enrique del Pozo ha visitado este domingo 11 de agosto el plató de ‘Socialité’, donde ha dado más detalles al respecto. «Mi amigo me dice que ya tuvo encuentros antes de salir con María José Suárez, y se volvieron a encontrar cuando estaba ya con ella«, asegura el periodista.

«Mi amigo, este gran actor, tiene un cuerpo parecido al suyo (al de Escassi). Está en activo y en un actual proyecto y es más o menos de esa edad, algo más joven», prosigue explicando. Según Enrique, María José desconoce esta historia de su expareja. Por si esto fuera poco, el periodista asegura que habría más hombres en la vida de Álvaro Muñoz Escassi, «Mi amigo me dice que también ha tenido una relación con un deportista, en activo, conocido y español. Lo que le preocupa a mi amigo es que a él también le hayan grabado vídeos», reconoce.

Enrique del Pozo explica en ‘Socialité’ que su amigo se enamoró del jinete y este le dejó la puerta abierta a tener una relación en un futuro. «Te voy a dar una pista. Cuando Carlos Latre presentó su especial en el teatro de La Latina, mi amigo no sabía que iba Escassi y yo estaba dentro. Vi que Escassi entraba en el photocall y mi amigo no quiso entrar para no encontrarse con él. Se siente estafado por él. Insisto, el miedo que él tiene es si ha sido grabado en vídeos», sentencia el periodista.