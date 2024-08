La imponente revelación de Enrique del Pozo sobre Álvaro Muñoz Escassi que va a traer cola

La ajetreada vida amorosa de Álvaro Muñoz Escassi sigue estando en el punto de mira de la crónica social desde su ruptura con María José Suárez. El último en echar más leña al fuego ha sido Enrique del Pozo, quien ha hecho una confesión relacionada con el jinete que dará mucho de qué hablar.

El colaborador de ‘Fiesta’ ha concedido una entrevista a ‘El Español‘ donde habla de sus próximos proyectos profesionales y, de paso, da su opinión sobre diversos temas de actualidad, como el de la ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez. Además, también ha confirmado que tiene una nueva ilusión que le ha devuelto la sonrisa tras su separación de Rubén Sánchez Montesinos.

Aunque ha disfrutado mucho de sus vacaciones, Enrique del Pozo ya está deseando volver al trabajo. Tal y como él mismo explica, está «preparando la vuelta a la televisión para el próximo mes de septiembre». Aunque no puede dar muchos detalles, revela que «hay una propuesta muy gustosa. Es un proyecto fijo, pero no tenemos nada firmado por ahora entonces habrá que continuar esperando».

Las exlusivas de Enrique del Pozo que darán que hablar

Además, dice tener una exclusiva muy grande relacionada «con un político muy relevante en el panorama nacional. Lo que pasa es que no puedo soltarlas porque, al no haber podido estar en ‘Fiesta’, mi programa, no las he podido soltar porque no he tenido el programa para trabajar». «Sigo enamorado de un político enorme, muy grande, pero por el momento no puedo decir quién es», añade.

Sobre la polémica ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, Enrique del Pozo desvela que tiene otra gran exclusiva relacionada con el jinete. «Tengo información de un amante suyo que, si todo va bien, verá la luz de cara a mi vuelta en septiembre a la televisión», asegura.

Se trataría de una nueva amante del empresario. «A mí, a modo personal, me gusta mucho Álvaro Escassi. Es una persona a la que admiro profundamente porque ha demostrado ser un hombre sexualmente libre. Además, tengo un buen amigo con el que ha compartido noches especiales», desvela el colaborador televisivo, sin querer entrar en detalles, por el momento.