Álvaro Muñoz Escassi da la cara en ‘TardeAR’ ante el escándalo y lanza este rotundo ultimátum

‘TardeAR’ arrancaba este lunes con Beatriz Archidona cebando una entrevista exclusiva con Álvaro Muñoz Escassi tras estallar todo el escándalo sobre su ruptura con María José Suárez, sus supuestas infidelidades con Valeri y otras transexuales, y su relación con Hiba Abouk.

«Escassi ha dicho basta, dice que está harto de que no dejen salir personas diciendo que él ha intentado intimar con ellas, quiere poner fin a todas las especulaciones y quiere aclararlo todo y cuando digo todo es todo. Ha tomado una decisión y este programa hemos hablado en exclusiva con él y van a ver la exclusiva al completo porque ha contestado a todo», advertía Beatriz Archidona.

Tras arrancar con ‘salseAR’ eliminando la tertulia VIP habitual ante el tijeretazo en su horario por el estreno de ‘El diario de Jorge’ y ofrecer la sección de sucesos, ‘TardeAR’ volvía al sofá para dar la última hora del corazón y ofrecer la entrevista exclusiva con Álvaro Muñoz Escassi.

Cabe destacar que la entrevista ha sido en realidad una conversación entre la propia Beatriz Archidona y Escassi. Una conversación que solo se ha visto transcrita. «Álvaro Escassi está harto, ya no puede más. Ha tomado una decisión para frenar especulaciones y rumores sobre su vida privada. Y yo he tenido una conversación exclusiva con él», recalcaba la presentadora.

En la conversación con Beatriz Archidona, Álvaro Muñoz Escassi anuncia que va a tomar medidas legales. «Voy a emprender acciones legales contra todos aquellos que atenten contra mi intimidad. Esto hay que pararlo. Se están aprovechando y yo tengo familia e hijos», asevera el ex jinete.

«Respecto a las mujeres que están saliendo ¿Tan mal lo he hecho? Y está, no he hecho nada. Tengo vida, trabajo, responsabilidades y no se puede atacar de esta manera. No he cometido ningún delito, no he hecho nada, me he separado y puedo hacer con mi vida sexual lo que me apetezca», añade Escassi.

Álvaro Muñoz Escassi aclara en ‘TardeAR’ su ruptura con María José Suárez

Tras ofrecer estas declaraciones de Álvaro Muñoz Escassi, Beatriz Archidona aclaraba unas cuestiones con respecto a esta charla que había tenido con el ex jinete. «Álvaro no quiere dar entrevistas, no quiere sentarse en un plató ni cobrar por hablar de su vida privada. Dice que ya habló lo que tenía que hablar en ‘De Viernes’. Yo hoy le he llamado y le he preguntado cómo estaba y él me ha dicho voy a puntualizar cuatro cosas y a partir de aquí quiero tranquilidad», explicaba la presentadora.

«Yo le he visto muy cansado y que le llama la atención porque ha sido una separación y que no ha matado a nadie», insistía Archidona antes de ver el resto de declaraciones de Escassi. En ellas, el ex-concursante de ‘MasterChef Celebrity’ ha hablado de su ruptura con María José Suárez.

«Estoy desesperado, esto es insoportable. No se puede subir al carro todo el mundo a cualquier precio. Quien quiera pensar que le he puesto los cuernos, pues vale, le he puesto los cuernos. Pero que me dejen tranquilo. Si se quiere especular con la ruptura que se especule. María José sabe la verdad, sabe los tiempos», proseguía diciendo Escassi.

Y finalmente, Álvaro Muñoz Escassi era contundente al dejar un último mensaje. «Solo me he separado, porque ella quiso separarse. Punto. Si María José está mal lo siento. Siento mucho que esté mal. Ante todo le tengo cariño por todo lo que hemos vividio. Le deseo lo mejor, igual que entiendo que lo mismo sentirá ella por mi», añadía.