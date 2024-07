Hiba Abouk decide no callar más y desmonta a Álvaro Muñoz Escassi sobre su relación

Es sin duda el gran culebrón del verano. Cuando parecía que Álvaro Muñoz Escassi no podía seguir sorprendiendonos tras salir a la luz todo su lío con Valeri, la trans con la que fue supuestamente desleal a María José Suárez; esta semana han salido a la luz fotografías con la actriz Hiba Abouk en las playas de Túnez.

Ya durante una fiesta del Turronero se habló de una posible relación entre el ex jinete y la que fuera protagonista de ‘El Príncipe’. Pero los dos lo negaron. Ahora tras la pillada, Escassi ha reconocido estar empezando algo con Hiba. Todo lo contrario a lo que ha hecho la actriz.

Así, Álvaro Muñoz Escassi no ha dudado en salir sin camiseta a las puertas de su casa de Tarifa para contestar a una reportera de ‘Vamos a ver’. «Es normal que en una separación a la otra persona le duela verme con otra», aseguraba el ex-jinete. «Estoy bien, todo esto es una separación. Hacemos nuestra vida y no estamos haciendo daño a nadie. Yo estoy bien. Hacemos la vida como podemos. No estamos cometiendo ningún delito. Es normal que nos veamos con otra persona», añadía.

Unas palabras con las que deja claro que se está viendo con Hiba Abouk como demuestran todas las fotografías que han salido a la luz. Tanto las de las playas de Túnez como las de la salida de un restaurante italiano de Madrid que publicó la revista Semana.

Hiba Abouk desmiente a Álvaro Muñoz Escassi: «No hay nada»

Pero parece que la actitud de Escassi dista mucho de la de Hiba Abouk. La actriz también ha decidido romper su silencio tras varios días siendo perseguida por la prensa. «Chicos, no hay nada que confirmar ni que desmentir«, respondía a la prensa al ser preguntada por si quería confirmar que ha iniciado una relación con Escassi.

«Yo siento que estéis con el calor que hace aquí, por la calle siguiéndome. Entiendo vuestro trabajo, pero entendedme a mi también. No hay nada más, entonces dejad de seguir y disfrutad del verano«, sentenciaba Hiba Abouk en unas declaraciones que ha recogido ‘Así es la vida‘.

Con ello, parece que o bien Hiba Abouk quiere desligarse públicamente de estar con Álvaro Muñoz Escassi porque le podría perjudicar a su carrera como actriz o que simplemente se lo han pasado bien y han tenido un rollo veraniego sin ir más allá.