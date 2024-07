Así ha sido el duro cierre de ‘Así es la vida’ con recado final de Sandra Barneda a Jorge Javier

‘Así es la vida’ llegaba a la parrilla de Telecinco el 26 de junio de 2023 con la difícil tarea de sustituir a todo un emblema como ‘Sálvame’. Ahora un año y un mes después, el programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz se ha despedido para siempre de la audiencia para dejar su hueco desde el lunes a ‘El diario de Jorge’ con Jorge Javier Vázquez.

El espacio producido por Cuarzo Producciones presentado por Sandra Barneda y César Muñoz no lo ha tenido nada fácil. Pese a que en un principio estaba destinado a ser el puente entre ‘Sálvame’ y ‘TardeAR’, el programa consiguió su renovación y se quedó para ocupar la franja más complicada, la de la sobremesa con una gran carga publicitaria. Pese a todo, el espacio dice adiós con una media del 9,1% y 869.000 espectadores desde septiembre.

Ha sido una despedida llena de lágrimas pues tanto César Muñoz como Sandra Barneda no han podido contener la emoción. «Ha sido un placer y un orgullo. Ha sido fantástico compartir esta experiencia con todos vosotros, con un equipo tan joven y talentoso», empezaba diciendo el copresentador.

«Quiero dar las gracias a esta cadena por haber confiado en una persona desconocida, es mi primer proyecto a nivel nacional y estoy súper contento y feliz de haberlo compartido con vosotros. A Juanra por esa llamada que me cambió la vida, a esta productora y sobre todo a mi compañera de lucha, ha sido lo mejor que me he llevado de este año», proseguía diciendo.

«Muchas veces he tenido el síndrome del impostor, de por qué estás aquí y no otra persona, por qué te han dado la oportunidad a ti y ella siempre ha sido la que me ha dado la manita y me ha dicho César venga tira que a veces los sueños se cumplen. Te quiero mucho«, añadía César Muñoz sin contener las lágrimas en un alegato final precioso.

Sandra Barneda recuerda ‘Sálvame’ en la despedida de ‘Así es la vida’

Justo después era Sandra Barneda la que se rompía como nunca en un programa de televisión. «Qué difícil ehhh. Pues yo creo que César lo ha dicho todo. Nos da mucha pena pero la vida gira, cuando se cierra una puerta se abre otra. Nos lo hemos pasado muy bien. Esto es un programa que a mí me pilló completamente en shock, doy las gracias a Juanra, a Mediaset por confiar en una franja que ha sido tan complicada», recalcaba la catalana.

«Llegamos después de un programa muy grande, que se tiró 14 años con muchas, con muchas críticas injustas. Nosotros siempre hemos puesto una sonrisa a vosotros, sabíamos que lo teníamos difícil. Traspasamos el verano y hemos tratado de estar aquí, aunque hemos sido pequeñitos, con un corazón muy grande avalado por estos colaboradores que para mí habéis sido lo más tratando de no hacer daño a nadie y a todo ese equipo de gente joven que lo han dado todo. A Lorena, a Silvia, a Alberto y a todo el equipo de Cuarzo. Y no me quiero dejarte a ti que has sido lo mejor que me llevo de ‘Así es la vida'», acababa diciendo Sandra Barneda mirando a César Muñoz.

Todo mientras se veía a todos los colaboradores llorando y a todo el equipo que estaba presente en el plató. «Mucha suerte a Jorge Javier Vázquez, al programa que viene. Hacemos honor al título del programa, así es la vida. Unos finalizan y otros empiezan. Toda la suerte del mundo a Boomerang y que os lo paséis un poquito como nosotros nos lo hemos pasado de bien», añadía Barneda. «Hemos intentado hacerlo lo mejor posible con toda la honestidad del mundo y con todo el corazón, adiós», concluía César.