Sandra Barneda lanza esta publicación ante el cierre de ‘Así es la vida’ y los dardos saltan a la vista

‘Así es la vida’ cierra sus puertas este viernes para siempre tras trece meses de emisiones. Primero, con una versión extendida que llegó con la difícil misión de relevar a ‘Sálvame’ y, después, con una reducida, de apenas una hora, en tándem con ‘TardeAR’. Y Sandra Barneda ha lanzado una publicación de despedida antes de enfrentarse al último programa, que cederá el testigo a ‘El Diario de Jorge’ con Jorge Javier Vázquez a partir del próximo lunes.

«‘Así es la vida’ ha terminado siendo -sin pretenderlo- un gran aprendizaje. El programa llegó como un parachoques de verano y terminó quedándose toda la temporada para detener otros choques», empieza escribiendo la presentadora, siendo interpretado como un dardo velado, pues mucho se ha elucubrado con que se mantuvieron en parrilla de 16 a 17 horas para evitar que el programa de Ana Rosa Quintana sufriera la peor franja de la tarde.

«Más allá de los objetivos y propósitos, ha hecho honor a su propio nombre. Me ha sorprendido enormemente y se me encoge el corazón de hoy tener que cerrar este maravilloso capítulo», admite Sandra Barneda. «He trabajado con un equipo que, desde el primero hasta el último, se ha dejado la piel en una lucha muy difícil para un programa tan corto y con tanta publicidad», lamenta con una segunda pulla.

Si bien, la comunicadora se muestra agradecida con Cuarzo, la productora, y con Mediaset «por confiar en mí para esta difícil tarea». «Y gracias a cada uno de los colaboradores que han hecho grande un programa pequeño y con tanto peso que no era suyo a sus espaldas. Un programa que nació sin más pretensión que sacar una sonrisa y creo que lo hemos conseguido. Y hablando del corazón que no es una tarea fácil», destaca.

Por último, se dirige a César Muñoz, su compañero de viaje en ‘Así es la vida’: «Me ha robado el corazón desde el minuto uno. La complicidad es tan bonita… Nos hemos reído tanto… Y ahora no sé cuál será nuestro próximo destino pero ojalá en algún momento volvamos a cruzarnos profesionalmente. Gracias por haberme dado tanto de ti. Me quedo ese amigo que no se toca y perdura con el tiempo y los proyectos».

El balance que hace de este proyecto que toca a su fin es positivo. «Así es la vida me ha dado buena gente. Amigos que los siento cerquita. Y eso tiene un valor infinito. Se termina hoy, pero me quedo llena de todo lo vivido y 100% agradecida. No ha cambiado el mundo de la tv, pero me ha cambiado a mi y me ha reconciliado con muchas cosas», subraya.

Además, en esa extensa publicación, Sandra Barneda desea suerte a Jorge Javier Vázquez, a quien cede el testigo de esa franja. «Ahora, porque Así es la Vida, toca desearle a los que vienen todo el éxito del mundo. Para El Diario de Jorge, para Jorge Javier Vázquez y para el equipo de Boomerang», escribe.

«Me voy con una sonrisa, con la tristeza de decir adiós, pero la seguridad que fue mucho más allá de lo esperado. Profesional y personalmente. Ahora toca soltar. Cerrar capítulo y esperar al siguiente», concluye el post.