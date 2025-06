Sandra Barneda se moja en exclusiva sobre la victoria de Borja y la derrota de Montoya: "Hay que revisar Supervivientes"

'Supervivientes 2025' se cierra definitivamente este domingo 22 de junio en Telecinco con la celebración de su debate final. Previamente, el pasado martes vivió su vibrante desenlace tras 104 intensos días en los Cayo Cochinos (Honduras). Y dos días después Sandra Barneda condujo el primer debate junto al ganador Borja González y el resto de finalistas -Álvaro Muñoz Escassi, Montoya y Anita Williams-.

El trofeo recayó contra todo pronóstico en Borja González, exconcursante de 'La isla de las tentaciones', imponiéndose por sorpresa al que partía como gran favorito, Montoya, y derrotando a Escassi en el duelo final. Precisamente, ante este resultado que levantó algunas acusaciones de "tongo" la presentadora de 'Conexión Honduras', Sandra Barneda, nos asegura en esta entrevista que "hay que ir a revisar el concurso y las anteriores ediciones, que el que partía a priori de favorito luego puede cambiar y puede pasar otra cosa".

Además, en el primer debate 'La noche de los finalistas', la relación entre Anita y Montoya volvió a saltar por los aires, con tensos reproches, lágrimas y su futuro en el aire. Precisamente, sobre lo que puede pasar entre ellos la presentadora del reality show nos advierte que ellos son "una montaña rusa emocional". De todo ello y del futuro del reality hablamos en exclusiva con Sandra Barneda, que pronto viajará también a República Dominicana para grabar la novena edición de 'La Isla de las Tentaciones'.

Sandra Barneda, 'Supervivientes' se acaba, ha ganado Borja. ¿Qué te ha parecido?

SANDRA - Pues que cualquiera de los cuatro hubiera estado bien que hubiera ganado. La final, yo creo que de las finales más emocionantes que hemos vivido en los últimos años y a la altura de la edición que hemos tenido.

Mucha gente se ha sorprendido de que Montoya ni siquiera estuviera en el duelo final. ¿Tú cómo has vivido esto?

SANDRA - Yo siempre digo que hay que ir a revisar el concurso. Siempre ocurre con 'Supervivientes' y las finales, hay que revisar las anteriores ediciones, que el que partía a priori de favorito luego puede cambiar y puede pasar otra cosa, porque hay que recordar que hay tres votaciones distintas y que lo que es el voto del público se va moviendo, entonces eso no lo puedes controlar qué es lo que va a ocurrir. Y puede ocurrir cualquier cosa y se ha demostrado, que la gente revise.

¿Tú le ves con futuro en la cadena a Montoya?

SANDRA - Pues no sé qué decirte. Yo no tengo ni idea. Yo me desconecto. Montoya es un personaje que se ha convertido con 'La isla de las tentaciones' y con 'Supervivientes', ha hecho un buen trabajo y yo espero que tenga, si él quiere, un trabajo televisivo, igual que Anita, igual que Borja, igual que Escassi.

Tú viviste esa ruptura entre Anita y Montoya. ¿Qué balance haces de ellos?

SANDRA - Ellos son una montaña rusa emocional. Veremos. Esto me lo tendrías que preguntar de aquí a un mes y a ver qué pasaría.

Vuelve 'La isla de las tentaciones', vas a estar ahí de nuevo y te vas en breve para allá.

SANDRA - Vamos a grabar la novena temporada. Poco te puedo contar porque yo siempre tengo el ritual de ver las parejas cuando estoy dentro del avión, o sea, que bueno, con muchas ganas, con mucha prudencia y respirando mucho.

¿Crees que quizás ahora quienes vayan y hayan visto a Montoya, pueden intentar seguir sus pasos?

SANDRA - Yo creo que es imposible. Creo que 'La isla de las tentaciones' te saca todas las máscaras y es imposible porque es una emoción muy fuerte la que viven. Y hay algo que no puedes controlar, que es ver a tu pareja cuando no está contigo y las separaciones... Todo eso son unas partes del algoritmo que, por mucho que tú te prepares, es imposible. Yo veo reacciones de gente que se viene abajo completamente y dice: "Yo paso, yo abandono", o gente que de repente se queda así, o gente que de repente dice: "Mira, yo paso y voy a disfrutar, paso de sufrir", ¿sabes? O sea que puede pasar de todo. Pero que no me hagan correr, pero si tengo que correr, correré.