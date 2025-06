La productora de 'Supervivientes' responde a las acusaciones de tongo en la final y aclara el sistema de votación

No hay duda de que 'Supervivientes' sigue siendo el buque insignia de Telecinco junto a 'La isla de las tentaciones' y para muestra el éxito que ha tenido esta edición que finalizó este martes con la proclamación de Borja González como ganador. Y es que 'Supervivientes 2025' cierra con una media del 21,7% y 1.474.000 espectadores convirtiéndose en la de mejor share desde 2021.

Por segundo año consecutivo, 'Supervivientes 2025' ha dado un paso de gigantes con Cuarzo Producciones a nivel visual y técnico apostando por Honduras como escenario principal de las tres galas semanales y con un salto de calidad que se pudo comprobar también este martes con la final con más presupuesto de la historia.

Al frente de todo el equipo de 'Supervivientes 2025' se ha situado un año más Juanra Gonzalo, el director general de Cuarzo Producciones, que se ha querido pronunciar en una entrevista en Informalia sobre el inesperado triunfo de Borja ante el fenómeno de Montoya y ha avanzado además algunos detalles de 'Supervivientes All Stars'.

Así, sobre si le ha sorprendido la victoria de Borja y que Montoya se quedara tercero pese a ser uno de los grandes favoritos, Juanra Gonzalo es claro. "Borja también tenía mucho apoyo en redes sociales. Todo el mundo daba por hecho que si entraba Montoya iba a ganar, porque decían que era ganador, luego también he leído que teníamos un contrato firmado con Escassi para que el premio fuera para él... Se escuchan muchas tonterías. A mí me daba igual quién ganara. Todos los de la final, y otros que se han quedado por el camino, eran dignos ganadores. Se han dejado la piel y lo han dado todo", recalca el productor.

Asimismo, el directivo deja claro que desde la productora les da igual quién sea el ganador y que el tema de las votaciones es algo ajeno a ellos. "El sistema de votación es a través de una app transparente de Mediaset. Cuarzo no tiene nada que ver en esa app ni tengo las claves. Yo me entero a la vez que los espectadores. ¿Tongo? ¿Qué más nos da quién gane? Es absurdo. No estamos pendientes de estas cosas, bastante tenemos con obtener contenido para rellenar tantas horas de televisión", sentencia.

El productor de 'Supervivientes' da los primeros detalles del 'All Stars'

Por otro lado, Juanra Gonzalo ha dado al citado medio unas pinceladas de lo que nos espera en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' que llegará a Telecinco en otoño. "Queremos sorprender con el casting, aunque el requisito ya sabéis cuál es: que hayan estado en Supervivientes alguna vez. El año pasado nos centramos en los ganadores y en los segundos clasificados. Este año, veremos a ver con qué sorprendemos. Va a ser una edición extrema, muy dura y más larga que el año pasado. Queremos contar con concursantes que estén preparados", adelanta.

Así, el directivo afirma que será una edición algo más larga que la del año pasado que hay que recordar que se emitió justo después de 'Supervivientes 2024' y tuvo una duración de 38 días entre el 20 de junio y el 28 de julio.