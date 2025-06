Anita Williams no lo calla más y suelta qué pasó con Montoya sin cámaras tras el debate de 'Supervivientes'

Anita Williams fue la invitada estrella esta semana en 'De Viernes' tras su vuelta de 'Supervivientes'. la cuarta finalista se abrió en canal como nunca confesando su pasado más traumático desde su estancia en la cárcel hasta el maltrato que recibió por una ex pareja. Pero como era de esperar muchos querían saber cómo se encontraba su relación con Montoya.

Así, 'De Viernes' hizo un resumen de lo que pasó el pasado jueves en el debate de 'Supervivientes' con el lío monumental que se creó entre Anita y Montoya. "Lo que pasó en la gala yo creo que fue doloroso para las dos partes. Cuando se acaba esa gala, después de acabar el programa, ¿Qué pasó?", se interesaba Beatriz Archidona.

"Yo salí de aquí con mi amiga, le dije que se fuese a su hotel porque yo solo quería estar con mi madre y no he dormido apenas nada. Hoy he estado todo el día igual. No hemos hablado, lo que visteis ayer se ha quedado así. He llorado mucho, pero al final lloré porque me sentía como culpable de haber dicho algo que es verdad. Es verdad que yo no lo hubiera contado jamás pero cuando tú un gato cuando lo intentas atacar él se pone arisco pues yo me sentí como atacada de 'cuenta la verdad' y no voy a contar la verdad que tú quieras sino la que me llevo callando durante meses", empezaba explicando Anita Williams.

Anita, clara sobre su relación con Montoya: "No nos sabemos querer bien"

Tras ello, era Patricia Pérez la que tomaba la palabra para tratar de saber cuál puede ser la relación entre ambos en un futuro. "A mí lo que más me ha sorprendido de esta edición es lo mucho que os queréis Montoya y tú y no hablo de enamoramiento de pareja, que yo creo que eso lo tendrá que decir el futuro. Lo que habéis vivido es un terremoto al que nadie estamos preparados y creo que cualquiera saldría escaldado. ¿Pero no crees que cuando pase el tiempo y os toméis el tiempo que necesitéis cada uno podréis tener una relación de amistad? Porque yo creo que Montoya te quiere mucho, os habéis defendido y arropado. ¿Crees que podréis mantenerlo?", le cuestionaba la colaboradora.

"Yo te digo que él si que me quiere y yo también. El problema es que no nos sabemos querer bien, tenemos que aprender primero a centrarnos en nosotros porque sino no vamos a poder tener ni una relación de amistad ni una relación cordial porque sino vamos a saltar de una cosa a otra y eso no es sano", sentenciaba Anita al respecto.

Era entonces cuando Santi Acosta hacía la pregunta que todo el mundo se hace tras lo que pasó el jueves pasado. "¿En qué punto está vuestra relación ahora?", cuestionaba. "Como visteis ayer, nada, cero", aseveraba ella. "¿Sigues enamorada?", le repreguntaba el presentador "El amor no se me va en un día ni en una semana", aclaraba la concursante. "¿Y él está enamorado?", se preguntaba Archidona. "Pues él no lo sé", se atrevía a decir Anita Williams.

Ahora solo queda esperar y ver si el domingo en último debate de 'Supervivientes 2025' ambos vuelven a hablar y a tener algún enfrentamiento. Pues desde el pasado jueves no se han vuelto a ver pues Montoya no acudió a la fiesta final del reality de este viernes y de hecho ha dejado de seguir al programa y a la productora en redes.