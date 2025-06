Anita Williams deja de piedra en 'De Viernes' ante su estremecedor pasado de malos tratos e ingreso en prisión

Anita Williams aterrizó en 'De viernes' esta semana pocos días después de finalizar su paso por 'Supervivientes 2025' con el puesto de cuarta finalista de la edición. La concursante decidió sentarse en el espacio de Telecinco para aclarar de una vez por toda los momentos más complicados de su paso. Así, se sinceró sobre su paso por prisión y su pasado como mujer maltratada.

La catalana se abrió en canal sobre los aspectos más turbulentos de su historia, recordando la mala decisión que tomó con 22 años, que la llevaría directa a la cárcel. "Llevaba dos semanas en la academia porque estaba estudiando para ser Mossos D'Esquadra y mi familia son Guardias Civiles osea que quería seguir con ese trayecto", comenzó explicando la televisiva.

Anita Williams relata su entrada a prisión en 'De viernes' y el infierno que vivió dentro

"Cuando me pillaron que había robado la camiseta pensé como de mi DNI me va a llegar la denuncia y no voy a poder estudiar", aseguró Anita Williams a los colaboradores de 'De viernes'. "Les di el DNI que me había dejado una amiga para salir de fiesta y le llegó la denuncia. Me pusieron las horas para cumplir con la comunidad, que fueron 300 y pico, las hice casi todas y me fui a Madrid a vivir y me olvidé de eso porque tenía que centrarme en mí otra vez", lamentó entonces.

Pero la de Barcelona no sabía aún cómo iba a cambiar su vida. "De un día para otro estaba en un hotel y vino la policía a mi puerta. Me dan la notificación, me llevan a la comisaria y me preguntaron si quería un abogado, yo no entendía para qué era. Cuando fui a firmar ponía en el papel 'ingreso en prisión' y le dije que se había equivocado", recordó la ex de Montoya, visiblemente afectada por rememorar lo sucedido.

"Si llegan a decírmelo antes hubiese podido hablar con mi madre, hubiera pedido un abogado y no todo así tan loco. Me llevaron directa a los juzgados de Plaza Castilla. Yo tenía 22 años y no tenía ni a mi familia en Madrid", aseguró Anita Williams, que asegura haber aprendido valiosas lecciones de esa terrible experiencia. La catalana recordó también cómo tuvo que llamar a su madre desde prisión.

"Cuando sales de un lugar así, muchas cosas se olvidan"

"Gracias a Dios me lo cogió y cuando respondimos me puse a llorar, ella estaba sofocada perdida y claro a los meses cuando vinieron me enteré que era porque faltaban 20 horas de la comunidad. Nadie me había explicado absolutamente nada anteriormente y entre sin saber que había hecho", explicó la invitada de 'De viernes'. "Cuando salí de allí tenía claro que no quería ser una persona que hacía que su madre sufriera hasta sin querer", insistió Williams.

"Ahora pienso mucho y valoro las cosas. Escribía mucho porque era una forma de explicarle a la gente como lo estaba llevando porque cuando sales de un lugar así, muchas cosas se olvidan", señaló Anita Williams, que también vivió una desafortunada historia con una de sus compañeras de prisión. "Hubo una chica también que me empecé a llevarme bien con ella y le gustaba", comenzó explicando.

"Vino la novia de ella y se pensaba que me estaba liando con ella…yo vivía subiendo el módulo y saliendo del comedor me pegó por la espalda y al girarme la grité y vinieron a por mi los guardias…esa ha sido mi historia más 'dura' dentro", resolvió la televisiva, que también viviría un complicado momento en plató al detallar su historia como mujer maltratada.

Sobre su pasado de maltrato: "Dejé de quererme de golpe"

Anita Williams terminó compartiendo con la audiencia uno de los episodios de abuso más duros que vivió a manos de dos parejas diferentes. "La primera vez no la recuerdo. Recuerdo la peor. Me partieron la nariz al decirle que iba a ir a casa de un amigo a por una sudadera. Me pegó un puñetazo, me quedé en el suelo. Solo notaba presión en la cabeza. Me puse en pie, vi que tenía toda la cara sangrando y a día de hoy no me he arreglado la nariz por miedo a que me vuelva a doler", compartió la televisiva.

"Psicológicamente es peor. No te das cuenta, te va moldeando partes de tu cabeza. No tienes autoestima. Yo lo ocultaba. Después de la primera cómo voy a contar la segunda. Dejé de quererme de golpe", explicó la concursante de 'Supervivientes', que asegura que los malos tratos de su pareja durante más de un año, de manera "recurrente", la llevaron a huir de Barcelona hacia Madrid.

"Cuando te dan un tortazo el dolor se pasa, pero el psicológico es muy jodido de arreglar. Me costó mucho más salir del psicológico que del físico", explicó Anita Williams, decidida a contar su historia sin ningún tipo de tapujos. "Creo que me ha influido para bien. A día de hoy sé lo que no quiero. Me relaciono de otra manera. Me entrego mucho, pero sí que he aprendido a poner límites, a ponerme por delante", aseguró la invitada de este viernes.

"Ninguna mujer se merece que la traten mal, ninguna mujer se merece sufrir, y ningún hombre tampoco. Nadie se merece eso. El amor no duele", terminó sentenciando la finalista de 'Supervivientes', visiblemente emocionada por haber compartido los aspectos más duros de su pasado junto a Beatriz Archidona y Santi Acosta este viernes, pero feliz de poder mostrar la verdadera Anita al público.