Hablamos con Anita Williams tras perder 'Supervivientes 2025' sobre la explicación real de su cambio físico

Pese a que muchos lo cuestionan y aseguran que es todo un engaño, 'Supervivientes 2025' ha vuelto a demostrar que es el reality más duro de la televisión. Tras tres meses y 104 días de aventura, los concursantes han vivido un gran desgaste físico y mental con cambios muy brutales con una pérdida de peso importante. Sin embargo, en las últimas semanas se ha hablado mucho del cambio de Anita Williams.

Y es que mientras muchos de sus compañeros han perdido incluso 10-15 kilos, parece que Anita Williams lejos de adelgazar ha podido incluso engordar. Algo que llevó a que incluso se dudara de si podía estar embarazada hasta el punto de someterse a un test. Fue entonces cuando la organización y el equipo médico aclararon lo que le pasó. "Anita presenta un distensión abdominal debida al consumo excesivo de isotónico, lo que supone un gran aporte de azúcar diario sumado a una presumible sobrecrecimiento bacteriano intestinal que está en estudio por parte de los médicos", explicaron.

Este martes, Anita Williams ha querido dar su versión de lo que le ha pasado en un encuentro con la prensa, y hemos podido hablar con ella en El Televisero. "Yo tengo mi teoría. Me haré pruebas médicas para ver si tengo una bacteria como dijo el médico y ver cuál es para poder tratarme. Pero es verdad que yo desde enero hasta marzo que entré en 'Supervivientes' fue la emisión de 'La isla de las tentaciones' que yo lo pasé muy mal, fatal, no comía nada, tomaba batidos de proteínas, adelgacé una barbaridad y eso está muy mal porque la tristeza no se puede pagar dejando de comer", empezaba pronunciándose.

"Esto al final es un problema y luego entré en Honduras, hablé con Montoya, aclaramos las cosas y empecé a volver a quererme y cuando empecé a estar feliz empecé a comer y al final la gente tiene efectos rebote fuera y yo lo tuve dentro", aclaraba. "Y encima me he hinchado a cocos y almendras", añadía con sorna.

Anita se moja sobre su imagen y si 'Supervivientes' es más duro que 'El Conquistador'

Anita y Montoya en la final de 'Supervivientes 2025'

En ese sentido, Anita Williams también ha respondido a si cree que 'Supervivientes' ha servido para que la gente la conozca mejor y desmontar la imagen que se tenía de ella tras lo que se vio en 'La isla de las tentaciones'. "Yo siempre he tenido muy claro lo que soy y quién soy. Es verdad que en 'La isla' se mostró una Anita que no dejo de ser yo pero si que es verdad que no se mostró todas mis facetas y creo que en 'Supervivientes' la gente me ha podido conocer al 100% para lo bueno y para lo malo y aquí defectos tenemos todos", destacaba.

"Me he desnudado sentimentalmente, lo he dado todo, he luchado y me he superado diariamente y lo bonito es que cuando das el 100% de ti la gente te conoce por cojones", concluía la cuarta finalista del reality.

Por otro lado, cuando le preguntaban qué programa es más duro entre 'Supervivientes', 'La isla de las tentaciones' y 'El conquistador del fin del mundo', Anita lo dudaba. "Depende de como lo mires, los tres son muy duros. Es que son muy distintos porque en 'Supervivientes' son más de tres meses pero las pruebas de 'El conquistador' eran muy duras. Pero yo es que volvería a repetir 'Supervivientes', a mí me dicen quédate un mes más si no tuviera un hijo yo me quedaba un mes más, eso sí sin comer coco que lo he aborrecido", concluía.