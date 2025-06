Hablamos con Montoya sobre su derrota en 'Supervivientes 2025' y el estado de su relación con Anita: "Necesito tiempo"

Era sin lugar a dudas el máximo favorito para la victoria en 'Supervivientes 2025'. Y más después de haberse convertido en todo un fenómeno social a nivel mundial con el "Montoya, por favor" de Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones' que llegó hasta el programa de Woopi Woldberg y a formar parte de un examen de la selectividad en Cantabria. Y no solo no se llevó la victoria sino que Montoya sucumbió en el televoto ante Borja González y se quedó en tercera posición.

Algo que ni el propio Borja se creía tal y como demostraron sus caras cuando Jorge Javier Vázquez dijo que los espectadores querían que fuera él quién pasara al duelo final junto a Escassi. También se notó en la reacción de Laura Madrueño y en las palabras que dijo el propio Jorge Javier.

Más información La productora de 'Supervivientes' responde a las acusaciones de tongo en la final y aclara el sistema de votación

¿Pero y Montoya esperaba ser el ganador? Pues a decir por sus declaraciones en un encuentro con la prensa, entre los que estaba El Televisero, el andaluz ha sido muy claro. "Yo no pensaba nada. Lo pensaba mucha gente y mis compañeros que hacían sus apuestas. Yo soy del Betis manque pierda siempre. Yo nunca he ganado, ni un bingo, nunca he ganado nada", empezaba diciendo.

"Pero yo ya he ganado, yo el premio ya lo había ganado hace tiempo que era mi evolución personal, la forma en la que he ido de un reality a otro, he sido yo mismo y el mayor premio es haber llegado hasta aquí", sentenciaba Montoya dejando claro que para él la gran victoria de 'Supervivientes' es haber tenido la evolución que ha tenido tras lo vivido en 'La isla de las tentaciones' y haber podido llegar hasta la final.

Asimismo, Montoya ha querido contestar a todas las críticas y a todos los que han dicho que se le ha comido el personaje y ha forzado demasiado su forma de ser para tratar de seguir conquistando a la audiencia. "Eso es lo que llevo escuchando desde 'Tentaciones', yo ya he demostrado que soy así. Si ahora nos vamos a tomar unas cañas acabaréis con la cabeza loca también. Soy así mi arma, soy intenso para bien y para mal, mis compañeros lo pueden decir", aseveraba. "Doy fe de que es muy intenso y tras una hora con él quieres matarle", apostillaba Borja.

Montoya aclara si él y Anita seguirán juntos como pareja tras 'Supervivientes'

Después de que Alexia Rivas haya asegurado en 'Vamos a ver' que Anita y Montoya han roto y que de hecho el andaluz no quiere saber nada de su hasta ahora novia; el propio José Carlos Montoya ha contestado a la prensa sobre lo que va a pasar con su relación con Anita.

"Yo creo que la relación está bien, está bien tal y como la hemos dejado. Hemos tenido conversaciones y ha dado para mucho. Pero lo importante es la superación y el crecimiento que hemos tenido. Ha habido muchas cosas, buenas y malas, pero yo me quedo con lo positivo. En mi caso es perdonar, olvidar y respetar", recalcaba.

Y al repreguntarle sobre si siguen siendo pareja tras la vuelta de Honduras, Montoya era claro. "Yo ahora necesito mi tiempo, creo que ella también y lo más importante de mi relación con ella es el cariño que yo le tengo y el que me tiene ella a mí y no me cierro a nada pero necesitamos nuestro tiempo", sentenciaba ante una Anita que ha preferido guardar silencio y dejar que fuera él quién hablara del momento que ambos atraviesan.