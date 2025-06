Borja González dice abiertamente qué va a hacer con el premio de 'Supervivientes 2025' y sorprende

Borja González se proclamó ganador de 'Supervivientes 2025' en una final con muchos giros en la que sorprendió su victoria y, sobre todo, su arrase en todos los televotos, derrotando a Anita, a Montoya (con un insospechado tercer puesto) y a Álvaro Muñoz Escassi en el duelo final.

El valenciano jamás se esperaba una final "soñada" junto al exjinete, uno de sus grandes aliados de la edición, pues parecía extendida la sensación de que el pescado estaba vendido y que Montoya sería el poseedor del cheque de 200.000 euros. Sin embargo, 'Supervivientes' volvió a demostrar su imprevisibilidad y que nada está escrito.

Minutos después de anunciarse su victoria y sin tiempo aún para asimilar lo que acababa de suceder, Borja González concedió unas declaraciones para la web de Telecinco. "Estoy en una nube. Tengo que pensar esta noche y ser consciente de lo que ha pasado porque ahora mismo no me lo creo", fueron sus primeras palabras en un momento de emociones desbordadas.

Acto seguido, se le planteó la pregunta del millón: en qué va a gastar el premio de 'Supervivientes 2025'. "Ana quería una casa. Así que me va a tocar darle lo que quiere", ha avanzado el campeón del formato aventurero en alusión a su pareja. De hecho, la propia Ana Solma ya adelantó que Borja tenía como ilusión adquirir un chalet en el que tener huerto y gallinas.

Además, Borja González ya explicó que el premio iría para reponerse de las consecuencias de la DANA de Valencia. De hecho, su debut en 'Supervivientes', con el mítico salto del helicóptero, estuvo marcado por sus palabras de aliento a las víctimas de la riada. Un gesto que repitió en la final luciendo la bandera de su tierra. "Este premio no es solo mío. Es para mi familia, para volver a levantar lo que el agua se llevó", dijo el exmilitar.

De modo que una parte del cheque irá destinada a reparar lo que él y su familia perdieron. Como por ejemplo su coche. Por eso, en la rueda de prensa que ha ofrecido Borja junto a los finalistas -Escassi, Anita y Montoya- y a la que ha asistido El Televisero, ha desvelado también que empleará una parte en comprarse un nuevo vehículo.

Por otro lado, preguntado en la web de Telecinco por la clave para que el público le haya elegido como ganador de 'Supervivientes 2025', Borja González ha sido rotundo: "Ser yo, no intentar ser ningún personaje. Ser real, educado y mantenerme en la supervivencia y no crear malos rollos. Creo que he sido buen superviviente, he sabido convivir, he dado todo en las pruebas e igual eso es lo que le ha gustado a la gente". "No sé cómo devolver este apoyo, no me lo esperaba", remataba aturdido.