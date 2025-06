Anita Williams impone esta línea roja a su entrevista en 'De Viernes' tras la polémica en 'Supervivientes'

Anita Williams ha lanzado un comunicado tras el bronco debate de 'Supervivientes 2025' que vivió anoche con Montoya. Los dos se han transformado tras su salida del concurso y se encuentran completamente enfrentados. Se vivió una noche muy complicada que desbordó a la propia Sandra Barneda y que obligó a cambiar la escaleta de la emisión.

La presentadora empezó pidiéndole a la expareja que fuera sincera sobre lo que había ocurrido en los dos días que llevaban fuera del reality, ya que Alexia Rivas y otros colaboradores de 'Vamos a ver' habían asegurado que no se hablaban y que la relación estaba rota.

Lo cierto es que ninguno de los dos parecía ser sincero, hasta que Anita Williams se levantó de su silla y confirmó delante de todos que sí era cierto que había tenido relaciones sexuales con Montoya al empezar en 'Supervivientes 2025' en Playa Misterio; pidiéndole perdón a Makoke por haberlo negado en su momento.

Montoya puso el grito en el cielo ante esa impactante revelación, negando que ese episodio hubiera sucedido y visiblemente preocupado por el qué dirán su familia y seguidores. Y es que, de ser así, el sevillano habría mentido a todos en 'Supervivientes' cuando mostraba esa equidistancia con Anita delante de las cámaras. En el plató se creó un ambiente muy confuso, porque nadie sabía quién decía la verdad y quién de los dos mentía. Todo fueron gritos, reproches y llantos.

Y después de esta durísima noche, Anita Williams se ha sincerado y desahogado con sus seguidores: "Para lo bueno y para lo malo me he 'desnudado' con vosotros y he sido real al 100%. Os juro que no quería llegar a ese punto porque lo que podría haber sido un debate 'bonito' ha acabado siendo todo lo contrario a lo que me esperaba".

"Nuestra relación no es ni ha sido nunca show como he leído por ahí, no es ningún montaje", ha defendido la catalana, que ha admitido que anoche le pudo la impulsividad: "Cuando en plató Montoya me ha retado a ser sincera y a que contase la verdad, lo que a lo mejor hubiera dicho en privado, pues sabéis que soy impulsiva y se lo he dicho delante de toda España".

Entretanto, también ha querido dejar las cosas claras de cara a su entrevista en 'De Viernes', poniendo una línea roja: "No voy a hablar ni de Montoya, ni de mi relación con él, ni de mi paso por la isla, ni de mi paso por 'Supervivientes'. Voy a hablar de mí y de todo lo que he vivido. Y lo hago porque, por suerte o por desgracia, he pasado por muchísimas cosas y mi mayor premio es poder exponer mi vida por si alguien se siente identificado o identificada con la Anita del pasado. Que sepan que siempre hay salida de todo y que la vida nunca se acaba, siempre sigue".

Además, ha explicado en qué va a enfocar su intervención en el programa de Santi Acosta y Bea Archidona: "Voy a hacer mi puente de las emociones, ya que en 'Supervivientes' no lo hice y creo que tengo todo el derecho del mundo a hacerlo hablando solo de mí y de mi vida. Porque también he tenido que aguantar durante meses antes de entrar en 'Supervivientes', después de 'La isla de las tentaciones', cómo empezaron a hablar de mi pasado distorsionando la mayoría de cosas y que menos que lo escuchéis de mi boca".