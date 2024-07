Sandra Barneda se indigna con Carmen Borrego por Miguel Bosé en ‘Así es la vida’: ‘A mí me duele’

Cuando parecía que la guerra entre Nacho Palau y Miguel Bosé se había acabado, el ex-concursante de ‘Supervivientes 2022’ ha sorprendido este miércoles al dar una exclusiva en la que anuncia que ha vuelto a demandar al cantante por no cumplir la sentencia sobre sus hijos. Un asunto sobre el que Sandra Barneda se ha pronunciado alto y claro.

«Nacho Palau ha dicho basta. El ex de Miguel Bosé ha vuelto a denunciar al cantante porque según él no le deja ejercer de padre. Asegura que si quiere ver a sus cuatro hijos, juntos, solo puede verlos en la casa de Bosé en Mallorca, pero que se niega a hacerlo porque se llevan mal», cebaba Sandra Barneda al dar paso a un vídeo que recogía las declaraciones de Nacho a la revista Lecturas.

Tras el vídeo, los colaboradores de ‘Así es la vida’ alababan la valentía de Nacho Palau de haber dicho basta y de enfrentarse a Bosé. «Los niños tienen libertad para hablar por videollamada pero yo no la tengo, Miguel siempre está ahí controlando, es muy posesivo y muy celoso», asegura Nacho Palau en la entrevista. Al volver, Sandra Barneda era contundente al decir que «qué duro».

«A mí me da mucha pena Nacho, es muy injusto todo lo que ha pasado y me gusta verlo así porque aunque sea duro lo que está contando, creo que se ha cansado de proteger a Miguel. Esa cita que tuvo contigo en el plató en la que bromeó incluso si pudo haber algo, yo creo que formaba parte de esa protección», sostenía Gema Fernández. «O porque a lo mejor él creía que yendo de buenas podía conseguir algo», apostillaba Sandra Barneda.

Después, tanto Suso Álvarez como Makoke aseveraban que era necesario escuchar a Miguel Bosé porque nunca se ha sabido su visión de la situación mientras que Nacho Palau no ha parado de hablar y que había una sentencia que falló a favor del cantante. «En este caso no pensamos en lo mejor para los adultos sino para los niños y con solo un poco de sentido común ya no se puede entender que esos niños estén separados y que no puedan ver a sus padres», les replicaba Gema Fernández dejando claro que el juez solo veía todo desde la parte judicial.

Sandra Barneda, indignada por la actitud de Miguel Bosé

Era entonces cuando Carmen Borrego insistía en que Nacho Palau es padre de dos hijos y Bosé de otros dos y que legalmente no son padres de los cuatro. Algo que provocaba que Sandra Barneda alzara la voz y se pronunciara alto y claro. «Yo creo que no estamos hablando de piedras, hablamos de niños y yo creo que hay una emocionalidad y relación con los niños entre ellos. Yo creo que Miguel fue el primero que colgó una fotografía en EuroDisney diciendo ‘mis hijos’ y eran los cuatro», aseveraba la presentadora.

«Y que eso un juez no lo tenga en cuenta a mí me duele. No por ellos, por los niños. Yo no digo que tengan que estar juntos, ni que tenga que ser una custodia de 50-50, pero si una de 70-30 o por lo menos lo que dice Nacho Palau que decir oye al menos una vez al año en mi zona sin tener que estar Miguel y poder tener a los cuatro niños. Solamente eso», recalcaba Sandra Barneda.

«Pero el problema es que legalmente no son hermanos», insistía Carmen Borrego. «Oye te lo voy a decir así de claro, perdona, pero que en este país haya sentencias por la custodia de un perro y el perro solo puede ir a nombre de una persona y que haya custodia compartida, me parece que con cuatro niños no han sido justos. Y hay sentencias ehh, y el perro está a nombre de una persona», le replicaba Barneda indignada.

Por su lado, Carmen Borrego ponía el ejemplo de que si ella tiene dos hijos y su marido otros dos hijos de una relación anterior y se separan y ella quiere ver a los hijos de su ex pareja no puede. «En este país ya tienes derechos, legalmente tienes derecho si eres cónyuge porque se protege al menor, igual que tienen los abuelos derecho a verlos», le contradecía Sandra Barneda.

«Yo si hay una fotografía diciendo mis cuatro hijos, no entiendo que cuando te separas de la otra persona, ¿qué ha cambiado?«, concluía la presentadora de ‘Así es la vida’ sin entender la actitud de Miguel Bosé.