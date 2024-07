Sandra Barneda se posiciona así entre Sofía Suescun y Marta en ‘Supervivientes’ y sorprende

No hay duda de que una de las tramas que nos ha dejado ‘Supervivientes All Stars’ es la guerra entre Sofía Suescun y Marta Peñate. Las que fueran amigas y concursantes de ‘GH 16’ han terminado enfrentadas y protagonizando una lucha encarnizada sobre la que se ha pronunciado Sandra Barneda este lunes en ‘Así es la vida’.

La presentadora de ‘Conexión Honduras’ no ha dudado en defender a Sofía Suescun ante las críticas que está recibiendo a pocas horas de la expulsión en la que la «reina de los realitys» se juega su permanencia frente a Marta Peñate y Lola Mencía.

«Esta noche se va a producir una expulsión y vaya tres reinas porque están Sofía, Marta y Lola», empezaba diciendo Sandra Barneda. «Las tres son tres grandes pesados y por cierto esa amistad, enemistad y pausa entre Sofía y Marta ayer parecía que estaban en la pausa pero no, la pausa duró 15 segundos», recalcaba la presentadora dando paso al vídeo de lo sucedido este domingo entre las dos concursantes.

«Al final yo me quedo con que las dos se han hecho un pedazo de concurso increíble porque han movido la isla entera y me ha faltado muchísia valentía en todo el entorno de los concursantes porque si hay dos mujeres vehementes discutiendo qué menos que prosicionarte o decir algo. La gente te tiene que conocer en casa y no esconderse en una palmera», aseveraba Suso Álvarez.

Por su parte, Gema Fernández recalcaba que para ella todo esto era una estretagia. «Esta relación de las dos de ahora de somos amiguitas es una estrategia», decía la colaboradora. «Marta la veo tan de verdad y tan auténtica, en Sofía si lo veo más de estrategia», replicaba Almudena del Pozo antes de que fuera Sandra Barneda quien se pronunciara.

Sandra Barneda da la cara por Sofía Suescun en ‘Así es la vida’

«Yo en eso tengo un debate interno porque es verdad que Marta es mucho más emocional y visceral que salta enseguida y Sofía es más racional, que contiene más y a mi me da la sensación de que por ser una persona que se contiene más se la está tachando de ser calculadora, de ser estratega. Yo creo que las dos han sido los dos pilares del All Stars’ y dos polaridades diferentes», sentenciaba Sandra.

«Ayer vimos en directo como Marta entraba en un bucle y Sofía no quería entrar en ese bucle y aguantó y cualquier otra persona en ese momento habría saltado. ¿Por qué no saltó? Y yo digo, ¿por qué a una persona que es más mental se le dice que es estratega y por qué si eres más emocional no se puede ser estratega?», preguntaba Sandra Barneda dando la cara por Sofía Suescun.

«Porque Marta a lo mejor también es estratega», apostillaba la presentadora. «Pues claro, si es que las dos son estrategas. La personalidad de Marta y Sofía son distintas pero las dos llevan mucho tiempo haciendo televisión y si, discuten», contestaba Alejandra Rubio. «Tú puedes tener una estrategia cuando hay cierta calma pero con una discusión es difícil mantenerla», añadía Suso Álvarez.