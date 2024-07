Sandra Barneda aclara lo que se cobra en ‘Así es la vida’ con indirecta muy directa a ‘De Viernes’

Si hay algo que llama la atención cada semana con respecto a los invitados de ‘¡De Viernes!’ es el nivel que tienen y por ende el gran presupuesto que maneja el programa. Pero no todos los espacios pagan a sus testimonios. Y eso es lo que ha querido dejar claro Sandra Barneda en ‘Así es la vida’ este viernes.

Todo se producía a raíz de que ‘Así es la vida’ haya ofrecido este viernes el testimonio de Ruth, la mujer con la que Álvaro Muñoz Escassi habría estado ligando cuando estaba a punto de casarse con Raquel Bernal.

Y es que son cada vez más las mujeres que salen a hablar de sus escarceos con el ex-jinete. Este viernes, Ruth ha revelado en ‘Así es la vida’ que hablaba todos los días y a todas horas con Álvaro y que tras su boda la relación se quedó en stand-by pero a los dos años volvieron a hablar. «Me preguntó si le iba a volver a vender. Yo creo que a día de hoy él no se ha olvidado de mí. No se trata de vender sino de contar una verdad que niega su ex mujer y demostrar que es verdad todo lo que estoy diciendo», recalcaba Ruth.

Al acabar de escuchar el testimonio de Ruth, Sandra Barneda cebaba que ‘¡De Viernes!’ iba a contar con el testimonio de Martina Benvenutto, amiga de Escassi que va a aclarar si el ex jinete y María José Suarez tenían una relación abierta o no y si existen vídeos íntimos.

«Esta noche habla un nuevo testimonio de la trama del verano. Ella se llama Martina Benvenutto, amiga de Álvaro Escassi», aseveraba Sandra Barneda. «Ahh por cierto, Ruth para hablar no ha cobrado nada«, aclaraba la presentadora. «Absolutamente nada, lo ha hecho gratis», apostillaba César Muñoz.

«No sé si Benvenutto ha cobrado o no, pero Ruth no ha cobrado nada y eso creo que hay que valorarlo, hay que valorar estos testimonios», sentenciaba Barneda en lo que podría parecer un dardo con respecto al presupuesto de ‘¡De Viernes!’ y que allí si pagan a sus invitados. «Y Benvenutto llega para dar la cara por Escassi», añadía la presentadora de ‘Así es la vida’ dando paso a un avance del scoop de ‘¡De Viernes!’.