Sandra Barneda describe a Álvaro Muñoz Escassi con una sentenciadora frase que lo dice todo

Álvaro Muñoz Escassi sigue siendo el gran protagonista de todos los programas que abordan la actualidad del corazón. Es el caso de ‘Así es la vida’, que este jueves ha seguido debatiendo sobre este asunto ante la entrevista de María José Suárez en ‘¡De Viernes!’ y Sandra Barneda no se ha podido quedar callada.

Y es que en ‘Así es la vida’ proseguían debatiendo sobre lo que es una pareja abierta y por qué Escassi asegura que la tenía mientras que María José Suárez lo negó categóricamente tras ver que lo había dicho su ex pareja en el espacio de Telecinco.

Después, el espacio que presentan Sandra Barneda y César Muñoz recordaban unas declaraciones de Escassi hace dos años hablando de él y de su vida. «Este discursito de que ahora ha madurado, de hecho el otro día que me parece más insultante todavía que después de todas las bombas que estaba soltando no paraba de repetir que estaba en el mejor momento de su vida. Yo no sé si Álvaro se cree todo esto porque yo creo que el público ya no», soltaba Gema Fernández.

Además, ‘Así es la vida’ recuperaba una entrevista de Patricia, la que fuera pareja de Álvaro Muñoz Escassi hasta que le fue infiel con Sonia Ferrer durante las grabaciones de ‘¡Mira quién salta!’. En ellas, Patricia relataba cómo Escassi le engañó con la colaboradora de ‘En boca de todos’ mientras él se lo negaba.

«Es que si Escassi siempre ha sido desleal a mí me llama la atención lo descarado que es porque te vas con tu amante a un restaurante. Pero él cuando lo de las piscinas decía que lo habían dejado», exponía Suso Álvarez. «Bueno lo que dice ahora también», apostillaba Sandra Barneda.

Sandra Barneda, rotunda sobre Escassi: «Un infiel que te jode la vida»

Después era Antonio Sánchez Casado el que aseguraba que para él Escassi es un dandy pues sabe ligar y conquistar muy bien a las mujeres. Una denominación que a Sandra Barneda no le hacía ninguna gracia sentenciando al ex jinete y dejando claro lo que piensa de él.

«A ver porque ser un dandy es otra cosa. Un dandy no, lo que es es un infiel. Un dandy es otra cosa, es ser un caballero que te prepara la cena cuando estás cansada, que te hace un masaje porque cree que lo necesitas. No vamos a invertir los términos», replicaba Sandra Barneda.

«Un dandy es alguien que te hace la vida más placentera y no te jode la vida«, añadía Sandra Barneda completamente indignada al ver que se trataba de comparar a Escassi con los hombres que conquistan a las mujeres con sus gestos.