El arranque de Sandra Barneda en ‘Así es la vida’ contra el comunicado que recibe: «Nos están utilizando»

El pasado viernes, ‘Así es la vida’ avanzaba en exclusiva que Isabel Pantoja había sido ingresada de urgencia en un hospital de Córdoba. A partir de ahí fueron muchas las informaciones que se dijeron en prensa y en otros programas de televisión. Este miércoles, la tonadillera enviaba un comunicado a través de sus abogados tratando de desmentir lo que avanzaron en el programa de Sandra Barneda y César Muñoz en Telecinco.

Así, el comunicado que ha enviado el despacho de abogados de Isabel Pantoja, se destaca que en ‘Así es la vida’ dijeron que «Isabel Pantoja está ingresada en urgencias en ese momento, siendo tal información falsa y encontrándose en ese mismo instante en su residencia de la provincia de Cádiz».

Tras lo que publicó el espacio que presentan Sandra Barneda y César Muñoz en Telecinco, el comunicado recoge que «una generalidad de programas de diferentes cadenas de televisión han puesto en duda, e incluso algunos asegurándolo, que la Gira 50 aniversario se cancela, con la difusión mediática perjudicial que conlleva dicha afirmación. Dichas manifestaciones y especulaciones son totalmente arbitrarias e infundadas, por lo que se están evaluando el ejercicio de acciones legales en restitución de su honor e intimidad y la compensación de los daños y prejuicios que se le ha causado».

Este miércoles, Sandra Barneda se ha mostrado contundente y cabreada por lo que los abogados de Isabel Pantoja habían dicho de ‘Así es la vida’. «Se dice que en este programa, desde la puerta del hospital, se hace alusión a que Isabel Pantoja está ingresada en Urgencias en ese momento. ‘En ese momento’, quédense con esta frase. Así de tajante se muestra el despacho de abogados de la tonadillera en este comunicado, pero nos vamos a ese viernes, 5 de julio, ¿dijimos exactamente eso? Atentos», advertía la presentadora dando paso a un vídeo.

Y en dicho vídeo se podía escuchar perfectamente que es lo que se dijo en ‘Así es la vida’ sobre el ingreso de la tonadillera. «Este programa tiene una información en exclusiva sobre la cantante, evidentemente vamos a ser muy precavidos sobre lo que contamos y lo que no. Isabel Pantoja ha sido ingresada a las cinco de la madrugada y llegaba acompañada de su hermano, Agustín Pantoja. El equipo médico, tras valorar si era intervenida quirúrgicamente o no, han decidido que no se haga esa operación. Por lo tanto, hace un rato que Isabel Pantoja ya ha sido dada de alta y se encuentra en Cantora», explicaba la reportera.

Con ello, ‘Así es la vida’ desmontaba la acusación del despacho de abogados de Isabel Pantoja dejando claro que ellos en todo momento dijeron que había sido dado de alta. Tras ello, era César Muñoz el que dejaba claro lo que habían tratado de hacer en el espacio que produce Cuarzo. «El actual estado de salud y su ingreso forman parte de la más estricta intimidad. Aunque desde este programa barajamos todos los detalles médicos de este ingreso, no vamos a hacerlos públicos», aseveraba el copresentador de Sandra Barneda.

«En su comunicado, Isabel ha sido categórica en unos aspectos, pero en otros no lo ha sido tanto. Apunta a este programa por haber dado información errónea y tengo que decir que nos reafirmamos en todo lo que contamos el pasado 5 de julio al desvelar que había sido ingresado en el Hospital Reina Sofía de Córdoba», insistía César Muñoz.

La contundencia de Sandra Barneda contra los abogados de Isabel Pantoja

Justo después, era la reportera que dio la información la que volvía a defender lo que hicieron en ‘Así es la vida’. «El equipo se reitera y vamos a volver a recalcar esta información porque no queremos que haya confusiones. Cuando nos llega esta información nos desplazamos a Córdoba para contrastar la información, por eso la ofrecemos. Fue un ingreso, no una cita agendada. Los médicos le dieron el alta esa misma mañana, como recalcamos el mismo viernes y volvemos a subrayar hoy. No queremos que haya confusiones», volvía a decir la reportera del programa de Sandra Barneda.

Pero si había alguien que se expresaba cabreada con lo sucedido era la propia Sandra Barneda. «Utilizar un verbo como ingresada en el mismo día no implica que en ese momento esté ingresada. Vamos a dar clases de castellano: ingresada es que ha estado ingresada, ha sido ingresada ese mismo día. Ingresada ha estado y se le ha dado el alta. Se lo digo a los abogados de Isabel Pantoja, para que sepan que incidimos en que, con la información que barajábamos, intentamos informar de la mejor manera posible. Lo hicimos. Ya que dimos la exclusiva, no quisimos dar otras informaciones como su habitación de hotel, su diagnóstico, etc.», exponía la presentadora.

«Me hubiera gustado que en ese comunicado también dieran explicaciones de otras cosas que son ahora mismo mucho más importantes, como qué va a pasar con los conciertos donde se han vendido entradas. Solo digo eso», añadía con contundencia Barneda. «Nos está utilizando de chivo expiatorio para poder desvelar en el final del comunicado que va a estar en el concierto de Castellón, porque si no el promotor de Castellón no iba a hacer el pago. Tras este comunicado, ya ha hecho el pago», sentenciaba la catalana en alusión a Isabel Pantoja.