Todo ‘Así es la vida’ tiene que censurar a Makoke tras soltar este comentario tránsfobo

Desde hace unos días son varios los colaboradores de Telecinco que están realizando comentarios transfobos al hablar de las relaciones de Álvaro Muñoz Escassi con mujeres transexuales. La última en hacerlo ha sido Makoke en pleno ‘Así es la vida’ donde Sandra Barneda y sus compañeros le han tenido que llamar la atención.

Todo se producía después de que ‘Así es la vida’ se hiciera eco del testimonio de Oriana, otra chica amiga de Escassi que defendía que todos saben que el ex jinete tenía una pareja abierta con María José Suárez. Así, algunos colaboradores ponían sobre la mesa que Escassi es quién está detrás de todos estos testimonios para dejarle bien.

«¿De verdad alguien tiene alguna duda de que es Escassi el que les está diciendo a todas estas chicas que salgan a hablar? No han salido nunca y ahora salen….», les preguntaba Makoke a todos sus compañeros. «Tiene toda la pinta de que son enviadas de Escassi ahora para ratificar su teoría porque de momento no ha salido ninguna amiga que diga que María José lo sabía. O sea la versión de Escassi solo la ratifican amigos de él», exponía por su lado Gema Fernández.

‘Así es la vida’ frena en seco a Makoke por su transfobia

«Yo me quedo con las palabras de Sonia de que lo peor que puedes es tenerle de enemigo. Yo tengo claro que ahora Escassi es el que va a hacer todo lo posible para dejar claro que él es el que cuenta la verdad», apostillaba Gema Fernández. «Bueno pero luego Valeri le desmonta completamente», le replicaba Alejandra Rubio.

Y era justo después cuando Makoke no se cortaba nada al hacer un comentario que es pura transfobia. «A mí lo que me llama la atención es que todas las que están saliendo son transexuales. ¿Qué pasa que no ha sido infiel nunca con ninguna mujer?«, soltaba la colaboradora. Algo que provocaba que todos le corrigieran.

«Perdóname con ninguna mujer no«, trataba de corregirle Sandra Barneda. «Todas las mujeres trans son mujeres ehhh«, espetaba por su parte Carmen Borrego. «Bueno pues al final son todas las transexuales», trataba de matizar Makoke sin parar de liarla.