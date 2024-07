Sandra Barneda recibe el mayor corte de Adara y le deja balbuceando en ‘Supervivientes’

La breve, pero intensa historia de amor que mantuvieron Adara Molinero y Bosco Blach tras el final de su edición de ‘Supervivientes‘ está dando mucho de lo que hablar y si no que se lo pregunten a la exconcursante. Desde que comenzó la actual edición ‘All Stars’ del reality de supervivencia, muchos han sido los que le han preguntado a Adara Molinero por su relación con Bosco Blach. La última ha sido Sandra Barneda, quien ha recibido un durísimo golpe por parte de la superviviente.

En esta ocasión, Sandra Barneda ha dado paso a un vídeo en el que Bosco Blach ha probado suerte haciéndole la comida a sus compañeros. Inmediatamente después de ver el vídeo, la presentadora se ha dirigido a Adara Molinero para interesarse por el manejo de Bosco en la cocina. «Adara, ¿alguna vez te ha cocinado Bosco?». Visiblemente sorprendida, la colaboradora ha evitado contestar.

Por ello, Sandra Barneda se ha visto obligada a incidir en su pregunta: «¿Ha cocinado? ¿Suele cocinar? ¿te ha cocinado alguna vez?». En esta ocasión, la moderadora sí ha recibido respuesta por parte de Adara Molinero, aunque no la esperada. «No, me suele cocinar mi pareja». «Anteriormente, cuando erais pareja», le ha matizado la presentadora. Frente a ello, Adara Molinero no ha dudado en criticar su insistencia: «Es que es un tema que me está empezando a hacer sentir ya mal con respecto a mi pareja porque no quiero hacerle sentir mal. Hoy por hoy estoy con él y estar recordándolo continuamente…».

A pesar de este duro palo, Adara Molinero ha querido remarcar que no se trataba de un mensaje dirigido únicamente a la presentadora: «No te lo digo a ti, con todo mi respeto, lo digo en general». Lejos de quedarse callada, la joven ha asegurado: «Es como estar recordando. Él no tiene ningún problema, es más por mi parte, estar recordando una relación que ya pasó hace más de un año… Es bastante tiempo y yo ya estoy con otra persona». Por su parte, Sandra Barneda ha concluido restándole importancia al asunto y dando el tema por zanjado: «Dicho esto, respetamos aquí».