Adara Molinero se moja en el cisma entre Sofía y Marta en ‘SV’ y su posicionamiento sorprende

La trifulca entre Sofía Suescun y Marta Peñate en ‘Supervivientes All Stars‘ no está dejando a nadie indiferente. La guerra está servida. Ante ello son muchos los que no dudan en posicionarse y tomar partido, tanto en los Cayos Cochinos como en plató. Precisamente allí, Adara Molinero ha sorprendido al dictar su veredicto y cargar contra Sofía Suescun, la que ha sido uno de sus apoyos. Por ende, Adara no ha dudado en alinearse con Marta, con quien ha protagonizado más de un choque.

Un posicionamiento que dará mucho que hablar y que previsiblemente la enfrentará a Sofía Suescun. Todo ha comenzado cuando en el debate dominical se ha abordado la animadversión entre Sofía Suescun y Marta Peñate. En esta ocasión, el reality de supervivencia ha mostrado el estado de los porcentajes en una semana especialmente delicada para Marta Peñate. Precisamente al ser una de las nominadas, la canaria ha pedido en numerosas ocasiones el voto para ser expulsada, al sentir que no puede más tras su guerra con Sofía.

Tal y como se ha podido ver, el concursante salvado reúne un elevado 67%. Por el contrario, los otros dos compañeros aúnan un 17% y un 16%. Tras conocer el estado de los porcentajes, Sandra Barneda les ha preguntado a los colaboradores por la identidad del salvado o salvada semanal. En plató, son muchos los que han mostrado su apoyo a Marta Peñate siendo Adara Molinero una de las primeras en hacerlo.

La inesperada defensa de Adara Molinero a Marta Peñate

«Como he dicho antes, no lo sé, pero me gustaría que fuera Marta«, ha asegurado Adara Molinero. Por si fuese poco, ha mostrado su apoyo en Marta Peñate manifestando su animadversión con la actitud que Sofía Suescun está adoptando en el reality. «Espero que sea Marta por todo lo que están diciendo. Creo que la está machacando, la está provocando continuamente Sofía«, ha llegado a soltar Adara.