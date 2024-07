El tremendo comentario de Antonio Montero que indigna a Sandra Barneda en ‘Así es la vida’

Este lunes se está hablando y mucho de la separación de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez sobre todo después de que este fin de semana al exjinete se le haya visto acaramelado con la actriz Hiba Abouk en la comunión de la nieta del Turronero. Un asunto sobre el que Antonio Montero se pronunciaba alto y claro en ‘Así es la vida’ con Sandra Barneda llamándole la atención por lo que decía.

Tras su ruptura, María José Suárez ha dejado claro que se enteró de una noticia desagradable por la que decidió dejar a su pareja y que no quiere saber nada de él por ahora. «He salido de peores pero lo he pasado muy mal, mis amigos y mi familia», asegura la ex modelo a las preguntas de la prensa.

«Estas han sido las palabras de María José. A buen entendedor pocas palabras bastan sobre que se entera después del crucero de una posible infidelidad de Escassi», aseveraba Sandra Barneda al volver del vídeo y antes de conectar con la reportera que estaba en el hotel en el que está alojado el ex-concursante de ‘MasterChef Celebrity’.

«Igual más que un tonteo era un tanteo porque la mancha de mora con mora verde se quita. Al final a Álvaro le conocemos todos por los antecedentes en todas sus relaciones. Yo no sé a quién le puede sorprender que haya pasado lo que ha pasado», sostenía Antonio Montero. «Pero si Álvaro dijo que nunca había conocido una mujer como María José», le replicaba Antonio Sánchez Casado.

«Pero porque Álvaro es un señor y un caballero y no habla mal de sus parejas», defendía Antonio Montero. «Ya lo veo, es tan señor y caballero que dices que tiene una carrera que todos le conocemos por poner los cuernos a todas sus parejas. Fíjate que caballero», le soltaba Sandra Barneda. «Pero es que se lleva a bien con todas sus ex parejas», insistía el colaborador.

Y lejos de quedarse ahí, Antonio Montero volvía a decir que «la cabra tira al monte» después de que Carmen Borrego asegurara que se puede cambiar. «Si es que a Álvaro hay que quererle como es, el chaval está ahí y la que se acerque a él o la que venga ahora le va a volver a pasar lo mismo. Es que es masoca la gente», sentenciaba el colaborador.

Sandra Barneda frena en seco a Antonio Montero: «Ese comentario es tremendo»

«Yo he empezado diciendo que estoy en primero de parejas, pero dices que a Álvaro hay que quererle como es. ¿Álvaro se presenta diciendo yo soy infiel por naturaleza? ¿Tiene esta carta de presentación?», le preguntaba Sandra Barneda a Antonio. «Sí, porque es un personaje público, sino no», respondía él. «No, hablo de a sus parejas», insistía Sandra. «Pero es que Álvaro y María José se conocen desde hace treinta años», aseveraba el colaborador.

«Es que como dices que a Álvaro hay que conocerle y aceptarle como es yo te pregunto si se presenta tal y como es», volvía a preguntar Sandra Barneda. «Si es que Álvaro tiene relaciones temporales y ya está, es una manera de vivir que a mi me parece muy bien», defendía Antonio Montero.

Tras ello, Montero recalcaba que «ya es hora de aceptar que esas relaciones existen y que no venga ninguna a decir que va a ser diferente porque no es así». «Es que has hecho un coentario uy treendo», le espetaba Sandra Barneda. «Es tremendo porque puede pasar y la vida es tremenda», le justificaba él.