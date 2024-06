Antonio Montero consuma este volantazo con Ángel Cristo en ‘Así es la vida’ tras su entrevista

Este miércoles, Ángel Cristo se ha convertido de nuevo en el gran protagonista después de la exclusiva que ha concedido junto a Ana Herminia para la revista Lecturas anunciando su boda. Sin embargo, en la entrevista, el ex-concursante de ‘Supervivientes 2024’ ha dejado titulares demoledores contra Bárbara Rey. De todo ello han hablado en ‘Así es la vida’ donde Antonio Montero ha sorprendido con sus palabras.

Y es que desde que se sentó en el plató de ‘¡De Viernes!’ para cargar duramente contra la vedette, Antonio Montero no dudó en apoyarle sobre todo en lo relativo a la relación de Bárbara Rey con el rey Juan Carlos porque él lo había vivido y había sido testigo de algunas cuestiones.

También durante el concurso de Ángel Cristo en ‘Supervivientes 2024’, Antonio Montero ha sido uno de los máximos defensores. Pero este miércoles, el colaborador ha querido desmarcarse en ‘Así es la vida’ de la última exclusiva que ha concedido el hijo de la ex-vedette y el domador.

Y es que en la exclusiva, Ángel Cristo señala a Bárbara Rey de ser racista y homófoba y además la acusa de haber fingido el haberse querido suicidar en varias ocasiones. Una entrevista que ha supuesto que su hermana Sofía Cristo se rompiera en ‘Espejo Público’ y de que Susanna Griso no se haya cortado contra él.

Antonio Montero cambia su parecer con Ángel Cristo

Por todo ello, Antonio Montero ha dejado claro que no comparte lo que ha hecho Ángel Cristo con esta entrevista. «Yo como sabéis todos he defendido con más o menos acierto a Ángel durante el concurso. Sinceramente, yo no le conocía de nada, le he visto en la tele y me parecía simpático y ocurrente e inteligente», empezaba diciendo el colaborador.

«Pero ahora tengo que decir que me da mucha pena que siga insistiendo en el rencor, en el odio y en el desprecio a su madre porque creo que para él eso no va a ser nada bueno ni para sus hijos ni es ejemplo para nada. Ya es un extra innecesario en la vida de este chaval. Dice su hermana que no interesaría esa portada si no habla de su madre pero no es verdad la podía haber dado hablando de su boda», reconocía Antonio Montero.

«Pero solo por la boda no le habrían pagado lo mismo», le replicaba Carmen Borrego. «Bueno pues si para que te paguen más tienes que llegar a estos niveles creo que se está equivocando absolutamente«, añadía Antonio. «Es que si no habla de su madre la portada ni sale», apostillaba Almudena del Pozo.