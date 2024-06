‘TardeAR’ anticipa la exclusiva de Ángel Cristo que da la vuelta a todo con Bárbara Rey

Tras haber protagonizado las últimas entregas de ‘¡De Viernes!’ en Telecinco, Ángel Cristo ha concedido una nueva entrevista exclusiva a la revista Lecturas este miércoles. Una exclusiva en la que el ex concursante de ‘Supervivientes 2024’ ha vuelto a ser demoledor contra su madre Bárbara Rey.

Unos titulares que ‘TardeAR’ ha cebado unas horas antes de que la revista esté a la venta en los quioscos. «Si alguien creía que Ángel Cristo ya lo había contado todo que tome asiento, saque las pipas porque se puede desmayar», advertía Ana Rosa Quintana.

En la entrevista, Ángel Cristo revela la fecha en la que se dará el ‘sí quiero’ con Ana Herminia después de que se casaran en Honduras. Será el 17 de octubre, el día del aniversario de la muerte de su padre. «Me hace ilusión parece que no puedo querer a mi padre», se defiende y es que sabe que esto se utilizará como un nuevo dardo hacia su madre.

‘TardeAR’ ceba la explosiva exclusiva de Ángel Cristo contra Bárbara Rey

Pero lo peor viene después cuando suelta grandes píldoras que dejan a Bárbara Rey en un mal lugar llegando a acusarla de haber fingido el haber querido quitarse la vida en varias ocasiones. «Mi madre es la que se metía en su habitación y fingía que se quería suicidar, que he tenido que llamar a la policía. Hacía como que se tomaba las pastillas y tenía que sacárselas de la boca con los dedos. Hacía que iba a saltar del balcón, son cosas que mi abuela hacía para manipularla», relata en la entrevista.

Además, Ángel Cristo no tiene piedad y asegura que su madre es homófoba y racista. «Si no encontraba sus gafas en el bolso me decía ‘¿eres tonto?’ Me insultaba ‘Cabrón, maricón’. Mi madre siempre ha sido racista con el servicio y decía que ‘¡estos no tienen ni idea, vienen del tercer mundo!'», confiesa.

Y después de que Bárbara Rey haya contado en sus últimas entrevistas como Ángel Cristo padre intentó amenazarla con una pistola, ahora su hijo le da la vuelta. «La que tenía una pistola con las balas en casa era ella. Si antes era de mi padre da igual, la pistola sin licencia de armas estaba en casa de mi madre y al alcance de los niños», concluye.

«No se cansa, es inagotable», sentenciaba Ana Rosa Quintana a la vuelta del vídeo. Después, Luis Pliego el director de Lecturas dejaba claro que Ángel Cristo no le perdona nada a su madre de lo vivido en su infancia y que en esta entrevista vuelve a abrir la caja de los truenos y que cuenta cosas que hasta ahora no había explicado.