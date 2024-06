Ángel Cristo da la estocada definitiva a Bárbara Rey con su grave acusación en ‘De Viernes’

La relación de Ángel Cristo con su madre, Bárbara Rey, y su hermana Sofía está totalmente rota y sin pinta de solucionarse. Mientras que la vedette y su hija se mantienen calladas, optando por dejar todo en manos de sus abogados, el exconcursante de ‘Supervivientes 2024’ ha regresado a ‘¡De Viernes!‘ para dar la estocada definitiva a su progenitora.

Ángel Cristo ha sido recibido en las instalaciones de Mediaset por todo lo alto, hasta con fuegos artificiales en su honor. El hijo de Bárbara Rey aparecía de espaldas a la cámara mientras aparecían tres imágenes que iban a determinar los tres frentes abiertos que tiene actualmente. En una de las fotografías aparecía su madre, en otra su hermana, y en la tercera su pareja, Ana Herminia.

Nada más comenzar la entrevista, el exsuperviviente ha visto el cambio de actitud adoptada por su madre. Y es que, la vedette, al comienzo del concurso, deseaba que su hijo ganara pero, de pronto, cambió de actitud. Sobre todo a raíz de que su primogénito luciera en su cabeza la famosa (y polémica) cinta roja en honor a su padre, acusado en su momento de maltratar a su madre.

«Hablaba bien pero con un tono curioso, yo la conozco bien. La cinta la empecé a llevar antes de que Ana llegase a Honduras. No tiene sentido que lo compare con el maltrato y con mi padre», se justificaba Ángel Cristo. «En Honduras es donde precisamente he terminado de perdonarlo y quedarme con lo bueno de él y nada más. Si lo quiere relacionar es retorcido, no tiene ningún sentido. Allí tienes mucho tiempo para pensar», añadía.

Ángel Cristo: «La relación con mi madre está rota para siempre»

Además, aseguraba que lo que le molesta «de mi madre y de mi hermana que solo dijeran lo que había hecho mal». De esta forma reconoce que le duele que no se reconozca las cosas buenas que su padre hizo por su familia en vida. Pero, lejos de quedarse ahí, volvía a cargar, una vez más, contra la vedette, dejando claro que «la relación está rota».

«Yo la podía perdonar pero la quería muy lejos. Que lo que quedase de vida de cada uno fuéramos felices. La relación con mi madre está rota para siempre. No le deseo nada malo, pero el cordón umbilical está roto para siempre. Es curioso que desde que yo me fui, tanto ella como mi hermana, han aprovechado para atacar a Ana cuando es más fácil porque yo no puedo contestar y desmentir las cosas», proseguía Ángel Cristo, saliendo en defensa de su pareja, con la que se casó en Honduras.

Los colaboradores de ‘¡De viernes!’ le preguntaron si en algún momento de su estancia en Honduras se acordó de su madre. A lo que él respondió con sinceridad: «No pensé en mi madre para nada en la isla, ni un poquito. Yo solo me he acordado de mi madre porque me lo recordaban los participantes constantemente. Si tuviera que quedarme con algo bueno de ella me quedaría con que me enseñó a nadar, como ella ha contado. Me tiraba al agua y a nadar, no quedaba otra». Unas demoledoras palabras que, a buen seguro, harán daño a la murciana.

El exuperviviente acusa a su madre de racista

Según Ángel Cristo, su mayor preocupación en la isla era «lo que le pasase a Ana aquí, porque aunque a ella le guste la televisión, que no digo yo que no, es duro y se pasa muy mal. Yo le advertí, yo sé lo loco que te puedes volver si pasas mucho tiempo metido en este mundo. Ella no sabía a lo que se enfrentaba en televisión».

Incluso llegaba a tachar a su madre de racista: «Mi niña, la niña de Ana, se porta estupendamente, es una niña que no molesta, pero a mi madre hasta le molestaban de ella cosas que no molestaban a nadie. No puedo especificar qué comentarios ha hecho sobre Ana, pero conociéndola estoy seguro de que ha rozado el racismo a la hora de hablar de Ana mientas yo no he estado».

Por último, Ángel Cristo explicó lo que él considera que es el origen de este mal rollo familiar, y es que, en su opinión, su madre y su hermana le ven cierto parecido a su padre. «Yo siempre he pensado que mi madre y mi hermana me han visto siempre como si yo fuese mi padre y me ha condicionado», ha sentenciado.