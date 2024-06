Lo captado al arrancar ‘De Viernes’ con Ángel Cristo causa estupor e indignación en Telecinco

Ángel Cristo regresó este viernes al plató donde hace meses comenzó todo el drama familiar. El hijo de Bárbara Rey volvió a sentarse en ‘De Viernes’, y el programa le preparó un recibimiento por todo lo alto. Pero la alfombra roja en las inmediaciones de Mediaset, la música épica y los fuegos artificiales anunciando su llegada no fueron plato de buen gusto para todos.

Antes de confirmar su aventura en ‘Supervivientes’, el hijo de la vedette ya se había pasado por el programa presentado por Beatriz Archidona para abrir fuego contra su madre e iniciar una de las reyertas familiares más longevas del año. Y este viernes llegó dispuesto a sincerarse sobre cómo se ha agravado la situación durante su estancia en Honduras.

ARRANCA ¡DeViernes! 🥳



🎇¡Épica llegada de Ángel Cristo! 🎇 Dispuesto a enfrentarse a todo lo que se ha dicho de él.



📺 A las 22:00 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta pic.twitter.com/mXSbdhELuj — De viernes (@deviernestv) June 7, 2024

Antes de entrar al plató, el programa de Telecinco mostró a Ángel Cristo en una extensa alfombra roja, rodeado de pirotecnia con actitud heroica mientras contemplaba fuegos artificiales en el cielo que mostraban los temas de la noche. La tensa relación con su madre, el distanciamiento con su hermana y su relación con Ana Herminia fueron los tres pilares principales de su nueva aparición en el programa.

Lluvia de críticas a ‘De viernes’ y Ángel Cristo: «¿A quién se le ha ocurrido esta mierda?»

Pero lo que el antiguo concursante de ‘Supervivientes’ dijo o no de su hermana o su madre no fue lo que más revuelo causó entre los espectadores. Fue el despliegue del programa para recibir al televisivo lo que causó estupor entre los seguidores de ‘De viernes’. Y las redes sociales no tardaron en llenarse de críticas sobre la triunfal entrada.

«¿La necesidad de seguir blanqueando a este personaje machista? de verdad no hay famosos y noticias más interesantes», escribió un usuario en ‘X’ muy crítico con el regreso de Ángel Cristo. «Que le han puesto una alfombra roja a este tío para recibirle.. repugnante», sentenció otra espectadora en la misma red social.

Ostias tanto endiosamiento a ese ser maligno les va a salir caro! — fran (@FranPStark) June 7, 2024

la necesidad de seguir blanqueando a este personaje machista? de verdad no hay famosos y noticias más interesantes en españa? 💀 https://t.co/Qk79BV15Dv — bel🪽 (@belmotomami) June 7, 2024

ponerme a mi una alfombra roja por haber trabajado 3 meses gratis https://t.co/GmU7nNzzWZ — reme.garciaa (@GarciaaReme) June 7, 2024

A maltratar a su madre una vez más https://t.co/KRS6L4qida — ✵RAMON SUESCUN GALDEANO 💫 🐑 🚬 ✵ (@ramongitano2345) June 7, 2024

que le han puesto una alfombra roja a este tío para recibirle.. repugnante☠️ https://t.co/ULa3jAUyFF — PAPELA💫🕊 #Kikovivientes (@lapapela_) June 7, 2024

A quien se le ha ocurrido esta mierda? https://t.co/BWB2IzVlrK — MarioG (@MarioG_91) June 7, 2024

Todo este circo para acabar haciendo un 8% porque sois mas rancios que los pescados de las cajas del fondo de la pescaderia de mi barrio y nadie puede veros sin acabar durmiendo la mona



ASUMID QUE SOIS UN COÑAZO Y QUE NI VUESTROS PRESENTADORES Y COLABORADORES INTERESAIS https://t.co/8Y28hVSJtB — CAPRABE DEL SOL VOLADE ☀️👊 (@Caprabedevuelta) June 7, 2024

Esto es tan pero tan lamentable 💀 https://t.co/BgBasorXkI — Miss Darkness (@GHDarkness) June 7, 2024

Esto es vomitivo — palito ✨ (@palito_Pica) June 7, 2024