Sale a la luz un audio de la madre de Kiko Jiménez retratando a la organización de ‘Supervivientes’

‘Ni que fuéramos’ está siguiendo muy de cerca la última hora de ‘Supervivientes 2024’, y este jueves contaron con un testimonio inesperado. Cuando el programa de Quickie preguntó a Kiko Matamoros por el estado de su hija, que se ha alejado del programa por salud mental, el colaborador sorprendió enviándoles material inesperado. Así, el formato presentado por María Patiño acabó emitiendo un audio de la madre de Kiko Jiménez en el que carga contra el reality tras la expulsión de su hijo.

Kiko Matamoros se encuentra lejos de las instalaciones de Quickie en un crucero por el Mediterráneo, pero no dudó en responder a sus compañeros por mensaje durante la última emisión. «No os estoy viendo, pero sé de qué estás hablando. La manipulación ha afectado a todos», comenzó señalando el televisivo sobre el comunicado de Laura Matamoros.

La madre de Kiko Jiménez en ‘Ni que fuéramos’: «Se piensan que soy gilipollas»

«Unos han tenido agallas de decirlo o de darlo a entender y otros cometidos, como la Borrego, que callan por interés», sentenció el colaborador de ‘Ni que fuéramos’ antes de paralizar el programa con el audio de la madre de Kiko Jiménez. «Si no sale, ¿para qué he venido?, si ya vosotros sabéis lo que pasa, si sale o no sale…», comenzó explicando Carmina muy enfadada sobre la expulsión de su hijo.

‘Ni que fuéramos’ saca a la luz el audio de la madre de Kiko Jiménez

«Dicen ‘no, porque luego Sandra pone las votaciones’… Si las votaciones están cortadas. ¿Quién va a votar? Se piensa que soy gilipollas, que no, que no entro por el aro, que no doy más show tampoco«, sentenció la madre del superviviente, que se mostró tajante con la organización del reality y sus trampas. «Yo no doy nada, cero. Lo que le tenga que decir a mi hijo, se lo diré en persona, ya está», aseguró Carmina en su audio para Kiko Matamoros.

«No he intervenido en nada, todas las tardes me quieren, pero para verme llorando o algo. Anda iros a la mierda», terminó señalando la suegra de Sofía Suescun ante la atenta mirada de los colaboradores de ‘Ni que fuéramos’, que reprodujeron el audio completo en directo. Pese a su rechazo inicial, acabó acudiendo al programa de Telecinco este jueves por la noche para recibir a Kiko Jiménez en plató.