Kiko Matamoros desenmascara así a ‘Supervivientes’ por lo sucedido con Kiko Jiménez

Parece que esta edición de ‘Supervivientes 2024’ no está exenta de polémicas. Y es que no hay duda de que la organización del reality que esta edición ha estrenado a Cuarzo TV como productora está en entredicho por lo ocurrido con Ángel Cristo y Arantxa del Sol, y ahora también con Kiko Jiménez. Así, este viernes Kiko Matamoros ha vuelto a destapar al reality de Telecinco desde ‘Ni que fuéramos’.

Este jueves se vivió algo insólito durante los minutos finales de la gala de ‘Supervivientes 2024’ y que tuvo a Kiko Jiménez de protagonista. Tras ser expulsado por la audiencia, el concursante fue llevado hasta la playa en la que se encontraba Blanca Manchón desde hace una semana. «¿Se puede saber qué hago aquí?«, preguntaba Kiko con la cara contrariada. Y justo después, Jorge Javier le anunciaba que había una posibilidad de volver a la isla como concursante oficial debido a la plaza que dejó la expulsión disciplinaria de Ángel Cristo. “Jorge, vamos a continuar con el show. ¿Qué es lo siguiente? «, insistía el novio de Sofía Suescun.

Así, el presentador anunciaba que se abría una votación exprés entre Kiko y Blanca para que la audiencia decidiera a cuál de los dos salvaba y se convertía en concursante de pleno derecho de ‘Supervivientes 2024’. Tras escuchar al presentador, Kiko Jiménez reaccionaba y mostraba su enfado. «Lo que decida el público. Estoy en sus manos. Si el público ha querido que esté fuera, estoy fuera. Y si quiere que esté dentro, estoy dentro», aseveraba él.

Justo al término de la gala, Jorge Javier Vázquez hacía referencia a la votación exprés y entablaba a la audiencia para conocer el resultado. Sin embargo, a última hora, se veía como el programa cambiaba de opinión y dejaba sin resolver y sin explicación el resultado de esa encuesta. Un escándalo sobre el que se ha hablado mucho y sobre el que se ha manifestado alto y claro Kiko Matamoros en ‘Ni que fuéramos’.

«En este mismo instante, cerramos la votación exprés y conectamos con ellos para comunicárselo. No conectamos con ellos. Me han dicho que no conectamos, pues no conectamos«, soltaba Jorge Javier Vázquez antes de volver a conectar con la palapa y despedir la decimotercera gala del reality sin dar ningún tipo de explicación sobre lo sucedido con la votación de Kiko Jiménez y Blanca Manchón.

Kiko Matamoros habla alto y claro de lo ocurrido con Kiko Jiménez tras su expulsión

Un día después, ‘Ni que fuéramos’ ha analizado lo sucedido con la participación de Pedro Jiménez, el subdirector de El Televisero. «Vamos a ver, todos los espectadores se quedaron a cuadros con el final del programa. No fue por falta de tiempo. Kiko Jiménez ha jugado durante toda la edición un papel de correveidile, de pirómano del concurso, siguiendo las órdenes de Honduras. Era el quinto columnista que ha utilizado la dirección de ‘Supervivientes’ para avivar el fuego de la hoguera, hacer brotar a los concursantes», recalcaba Kiko Matamoros.

«Kiko, consciente de ese papel, sabiendo el servicio que le había dado a la productora, esperaba que cuanto menos, como compensación, le permitieran llegar a la final del concurso», proseguía relatando el colaborador de ‘Ni que fuéramos’.

«¿Puede que esta expulsión estuviera fuera de lo pactado con la productora?«, le preguntaba el subdirector de El Televisero. «No creo que haya un pacto explícito, pero es cierto que Roma no paga a traidores. Era muy inconsciente, por su parte, pensar que después de haber cumplido sobradamente los servicios requeridos no le dejarían llegar al final. Pero se ha excedido con el papel y al final ha acabado en la calle«, aseveraba Kiko.

Y finalmente, Kiko Matamoros ha sentenciado lo que pasó para que la gala de ‘Supervivientes’ acabara de forma abrupta sin explicar lo que pasó realmente con Kiko Jiménez. «Tras la votación, la productora entendió que no era el momento de dejarle que entrara en brote y, por ello, hayan desplazado la salida de Kiko por lo que pueda llegar a contar», concluía el colaborador.