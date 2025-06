Kiko Matamoros se estrena como colaborador en 'Tentáculos' con un dardo claro y conciso a 'La familia de la tele'

Kiko Matamoros ha protagonizado su debut en el plató de 'Tentáculos' este miércoles, cuando se cumple una semana desde la cancelación de 'La familia de la tele' en La 1. El tertuliano ha regresado al pisito que solía acoger 'Ni que fuéramos' para afrontar su nueva etapa como colaborador junto a Carlota Corredera y compañía, y no ha dudado en lanzar un dardo sobre su breve etapa en Televisión Española.

La presentadora del magacín, acompañada de Arnau Martínez y Germán González entre otro rostros dio la bienvenida a su antiguo compañero de 'Sálvame' a esta nueva etapa tras su fallida aventura en La 1. "Es como la vuelta al útero, lo digo en serio. Me hacía mucha ilusión volver en calidad de colaborador", advirtió el tertuliano nada más estrenarse en plató.

Kiko Matamoros no evita lanzar este dardo a 'La familia de la tele' tras su estreno como colaborador en 'Tentáculos'

Entonces, Carlota Corredera, que pensaba compaginar su puesto al frente del magacín de TEN con sus apariciones en 'La familia de la tele' poco antes de que el espacio sufriese cambios horarios y reestructuraciones, confesó a Kiko Matamoros el orgullo que era para todo el equipo contar con su apoyo. "Fíjate que para Kiko Hernández su mayor orgullo es que tú le digas que te ríes y te descojonas con el programa. Para él eso es...", explicó la periodista.

"La vuelta al útero materno... Es como volver al sitio donde estabas cómodo y ajeno a los ruidos", Matamoros (@KikoMatamoros) sobre su regreso en #Tentáculos25J.



🟣https://t.co/LnZ1NgETM8 pic.twitter.com/hRPazThaXB — Canal Quickie (@CanalQuickie) June 25, 2025

"Es la verdad, habéis sido la opción más divertida de toda la televisión nacional. Lo digo en serio", añadió entonces el recién estrenado colaborador, afirmando de forma directa que durante el mes que ambos espacios coincidieron en emisión, consideraba a 'Tentáculos' una apuesta mucho más entretenida que 'La familia de la tele', que resistió en la programación poco más de un mes con bajas audiencias.

Así, Carlota Corredera no dudó en hacer referencia tanto al complicado momento que Kiko Matamoros y compañía han vivido en La 1 como la divertida etapa que inauguraron al tomar el piso de TEN con la desaparición de 'Ni que fuéramos' y el nacimiento del nuevo programa. "Lo hemos pasado muy bien y vosotros habéis pasado una etapa un poco complicada pero también os lo habéis pasado muy bien aquí en el pisito", aseguró la presentadora.

"Es como volver al sitio donde estabas cómodo y ajeno a los ruidos"

"Mucho, por eso te digo, que es como volver al sitio donde estabas cómodo y ajeno a los ruidos", insistió una vez más el antiguo compañero de María Patiño, Belén Esteban y otros muchos rostros que vieron su tiempo en televisión cesado el pasado miércoles 18 de junio con la última emisión de 'La familia de la tele'. Ahora queda esperar a saber cuál es el próximo capítulo del resto de sus compañeros, y si alguno se dejará ver por el pisito de 'Tentáculos' como Matamoros.

Pero Kiko Matamoros no se quedó ahí, y desveló en primicia su próximo movimiento tras regresar a TEN. "Verdaderamente estoy descansado. Me he sacudido bastante estrés y pensando en el verano y en un proyecto que tengo en el que tiene que estar Arnau Martínez, Kiko Hernández y más gente", confesó el tertuliano provocando una sonada reacción de su compañera. "Has venido directamente a robar", le increpó Carlota Corredera con sorna.

"Está aquí y está colaborando, pero está en calidad de colaborador", explicó rápidamente Arnau Martínez, que también ejerce como subdirector del formato de TEN y Canal Quickie, para aclarar el papel del televisivo en el espacio. Y es que, como le advirtió la presentadora al inicio de la emisión, pese a que "le ha visto descansado" por sus recientes vacaciones, en el pisito "tiene que picar piedra toda la tarde".