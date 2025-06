Carlota Corredera consigue, en exclusiva, para 'Ni que fuéramos Tentáculos' de TEN la entrevista más buscada

Cuando están a punto de cumplirse dos años del final de 'Sálvame', este miércoles 'Ni que fuéramos tentáculos' ha conseguido algo que persiguió durante meses el espacio que presentaban Jorge Javier Vázquez, Adela González, entre otros. Y es que Carlota Corredera ha podido entrevistar por primera vez en televisión a Fran Antón, el marido de Kiko Hernández.

Hay que recordar que durante el último año de 'Sálvame', en el programa no dudaron en seguir a su compañero en numerosas ocasiones para tratar de pillarle con el que por entonces era su pareja. Pero él nunca se dejaba ver ni quería hablar jamás de su relación con Fran Antón. Incluso llegó a negar que tuvieran algo y que simplemente eran amigos y compañeros de trabajo en el teatro.

Fue en el último mes de 'Sálvame' cuando Kiko Hernández se abrió en canal como nunca y confesó su homosexualidad anunciando su boda con Fran Antón. No obstante, su marido jamás se había dejado ver en un plató de televisión a pesar de que llegó a tener ofertas para participar en 'Supervivientes'. Ahora casi dos años después de su boda, Fran ha aparecido por primera vez en el pisito de 'Ni que fuéramos tentáculos' y le ha concedido su primera entrevista a Carlota Corredera.

"Ahora mismo va a suceder algo en Tentáculos a las 17:53 de la tarde que no ha pasado nunca, esto no ha sucedido nunca, no en este plató sino ni en TEN, ni en la TDT, ni en la televisión en abierto ni en plataforma. Voy a hacer un atraco", anunciaba Carlota Corredera. "¿Dónde vas? Muy mal ehhh", le advertía Kiko Hernández al ver que se desplazaba hacia la terraza en la que estaba su marido. "Siento mucho este atraco pero no puedo evitarlo", le advertía Carlota al marido de su compañero.

"¿Cómo ha conseguido Kiko engañarte y que te enamores de él?", le preguntaba Carlota. "Él es muy especial en todos los sentidos, es intenso pero bueno", contestaba él de primeras. Y tras ello, Carlota Corredera quería saber que le había dicho Kiko sobre ella y cómo reaccionó cuando supo que iban a trabajar juntos otra vez. "Estuvo muy grinch", le reconocía Fran Antón. "Él tiene un carácter y su orgullo pero tenéis una química televisiva que muy poca gente, sois como una pareja de humor", aseveraba.

La sonrisa de Kiko cuando le llama grinch✨.#Tentáculos11J pic.twitter.com/dSAx8cls68 — TEN TV (@TENtv) June 11, 2025

Tras ello, Fran Antón recalcaba que ve a su marido fenomenal. "Yo le veo en un momento profesional muy bueno, está relajado, se lo pasa bien, hace el tonto y se divierte y creo que es más Kiko que nunca", explicaba el actor mientras Kiko Hernández se emocionaba al escuchar a su marido alabándole. "Lo que habéis hecho hoy, a él le han puesto talones en blanco y le han llamado 50.000 veces del 'Deluxe' y de todos los lados y nunca lo ha hecho y que lo haga hoy aquí pues ale", sentenciaba Kiko.

En ese sentido, Fran Antón reconocía que él había querido estar siempre en un perfil bajo ante las críticas que recibió cuando empezó a salir con Kiko Hernández. "Yo soy actor y no me metía con nadie, me dolía lo que decían, pero ahora me da igual todo, estoy en otra fase", añadía ante Carlota Corredera. Y finalmente, Kiko Hernández y Fran Antón se daban un beso en pleno directo.