La confesión de Kiko Hernández que no había hecho hasta hoy de su relación con Fran Antón

Kiko Hernández se ha sincerado como nunca en ‘Sálvame’ y ha abierto la posibilidad de tener en un futuro una relación con Fran Antón.

Mucho se está hablando en los últimos meses de la relación que mantienen Kiko Hernández y Fran Antón. En todo momento, el colaborador ha dejado claro que solo son amigos e incluso amenazó con demandar a Maite Ametlla cuando la guionista de ‘Sálvame‘ habló de que tenía secretos de alcoba con el actor.

Este martes, ‘Sálvame’ analizaba de nuevo la relación entre Kiko Hernández y Fran Antón después de pillarles paseando juntos por Nueva York. Incluso Jorge Javier alzaba la voz para decir que Kiko Hernández tendría que dar un paso al frente y decir de verdad si tiene una relación con el actor para ayudar al colectivo LGTBIQ+.

De primeras, Kiko Hernández contaba que había hecho el viaje a Nueva York porque se lo habían regalado como regalo de Papá Noel y que se fue con Fran Antón aprovechando que iba a ser su cumpleaños porque es un gran amigo. Pero el colaborador se mostraba mucho más cauto sin negar a los compañeros que aseveraban que entre ellos había algo más que una amistad. «Estoy cansado ya de negarlo», confesaba cuando Jorge Javier le decía que no estaba negando nada.

Era entonces cuando Jorge Javier Vázquez sin miedo decía ante el propio Kiko lo que él pensaba de todo. «Hoy 8 de marzo si que ya creo que estás con él porque en otro momento de tu vida, que te conozco desde hace casi 20 años, en el que se está hablando de ti con esta intensidad tu lo último que haces es largarte con Fran Antón para que te puedan pillar en cualquier sitio de cualquier manera», afirmaba el presentador.

«Pero tu estás en un momento de tu vida en el que dices me la pela, soy feliz con él, quiero ir con él porque quiero y que digan lo que digan a lo Raphael. Porque en otro momento de tu vida el miedo te acojona de tal manera que te quedas en tu casa sin salir y ahora te da igual», añadía Jorge Javier Vázquez.

«Me da absolutamente igual», reconocía Kiko Hernández. «Y eso, ¿sabes lo que es? El amor», le replicaba el presentador provocando una sonrisa de su compañero. «Yo solamente puedo decir que soy muy pero que muy feliz, no lo era desde hace dos años, cuando ocurrió lo que ocurrió, y decidí vivir mi vida», soltaba el colaborador en alusión a la pandemia y a la muerte de su amiga Mila Ximénez.

Kiko, más sincero que nunca: «Soy amigo, ¿qué el día de mañana surge algo más? Puede surgir»

Justo después, Kiko Hernández dejaba claro que no le iba a poner nombre a nada. «Desde entonces soy muy feliz, con esto no quiero decir que eso sea cierto, no le voy a poner nombre a nada, ahora mismo digo y lo diré siempre, soy amigo de esta persona y de mucha gente ¿Qué el día de mañana surge algo más? Puede surgir ¿Qué el día de mañana no surge nada? Pues no surge nada», recalcaba Kiko Hernández.

Por otro lado, Kiko Hernández ha incidido que en estos 20 años él no ha hablado de su vida íntima y que seguirá sin hacerlo esté con quién esté. «Nunca me he sentado a contar, cuando salgo de aquí, pongo las llaves y es mi vida», sentenciaba al respecto el colaborador.

Finalmente, Jorge Javier Vázquez lanzaba una reflexión a toda la audiencia. «Creo que Kiko está siendo muy sincero esta tarde, dentro del nivel de sinceridad Kiko está en su máximo«, destacaba el presentador apreciando así lo que había hecho el colaborador este miércoles.