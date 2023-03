Jorge Javier Vázquez se ha enfrentado con Alonso Caparrós en ‘Sálvame’ por su polémico comentario sobre los homosexuales.

‘Sálvame‘ ha vuelto a pillar en un renuncio a Kiko Hernández. El colaborador pedía el día libre al programa por motivos profesionales. Sin embargo, la realidad es que el colaborador se ha marchado de viaje junto a Fran Antón. Al abordar el tema, Jorge Javier Vázquez lanzaba un alegato en el que criticaba que Kiko Hernández no diera el paso de decir que el actor es su pareja. Algo que terminaba en un fuerte enfrentamiento con Alonso Caparrós.

Todo sucedía después de que los colaboradores comentaran las imágenes de Kiko Hernández paseando por Nueva York con Fran Antón, quien precisamente está de cumpleaños este martes. Así, Jorge Javier Vázquez le preguntaba a Belén Esteban si ella creía que entre Kiko y Fran había algo más que una amistad. «Yo tengo claro lo que es. Ya lo dije un día y Kiko se enfadó conmigo», aseveraba ella. «¿Crees que son novios?», le preguntaba directamente Jorge Javier. «Yo creo que son algo más que amigos», replicaba la colaboradora.

Tras ello, era Jorge Javier Vázquez el que se mostraba muy rotundo con Kiko Hernández. «Yo no puedo decir que Kiko esté con Fran Antón porque no lo sé. No tengo ninguna prueba pero creo que si Kiko estuviera con Fran Antón debería decirlo porque creo que en pleno 2023 todos los que salimos en TV tenemos cierta parte de compromiso con la sociedad y de altavoz. Creo que en este punto de la vida el compromiso es fundamental y todos tenemos que dar un paso adelante y decir en ciertos casos, ‘sí, esto es así’. En estos casos no valen las medias tintas porque lo otro no es ocultar la verdad, es directamente mentir», sentenciaba Jorge Javier.

Al escuchar a Jorge Javier, Gema López le contradecía al decir que si fuese una chica Kiko tampoco lo diría. «Claro que lo diría, porque hemos escuchado muchas veces decir a Kiko que ha estado con chicas», le replicaba el presentador. «Pero él es libre de decirlo en el momento que quiera, no por salir en tv tiene el compromiso moral de hacerlo público», aseguraba por su parte Adela González. Mientras que Miguel Frigenti defendía que decir que tienes novio no es hablar de tu vida íntima: «Decir que tienes una relación con un hombre o una mujer no es contar tu vida, es darle normalidad y naturalidad».

Jorge censura a Caparrós: «Como si fuese algo ofensivo ser gay…»

Pero Jorge Javier Vázquez lejos de quedarse ahí, insistía en que es «ridículo» que Kiko Hernández no de el paso de confirmar que Fran Antón es su novio si eso es así porque cuanto más tarde en hacerlo será peor. «Los que salimos en televisión tenemos que aceptar que vivimos en una realidad totalmente distinta en la que hay mucha libertad y apoyo y no podemos darle la espalda a eso», recalcaba el presentador después de que Kiko Matamoros defendiera que quizás Kiko no lo hacía porque «hay unos condicionantes externos». «No hay lugar en el mundo más fácil para decir que eres gay que la televisión», soltaba Jorge Javier.

A partir de ahí se producía un tenso debate en el plató de ‘Sálvame’ que acababa con un enfrentamiento entre Jorge Javier Vázquez y Miguel Frigenti con Alonso Caparrós. Y es que el que fuera presentador de ‘Furor’ creaba la polémica con lo que llegaba a decir. «Aunque se trabaje en la tele uno tiene el derecho de decir lo que quiera», comentaba el colaborador. «Tú hablas de derechos, pero es que tú lo dices desde tu sexualidad. Porque todo el mundo da por hecho que desde que naces eres heterosexual, por lo cual no tienes que comunicar nada y os hace vivir en una zona de tranquilidad», aseveraba Jorge Javier.

«No lo digo desde mi heterosexualidad pero me parece que no es necesario ahora tener que cantar ni decir», defendía Alonso Caparrós. A lo que rápidamente Jorge Javier y Miguel Frigenti saltaban a decir que «más que nunca». «Más que nunca porque hay partidos que están poniendo en duda todas las libertades y derechos que hemos conseguido y es muy difícil de conseguirlos pero muy fácil que te los arrebaten», le replicaba Jorge Javier a su compañero. «Pero uno es muy libre de meterse o no en política», añadía Alonso. «No es cuestión de política es cuestión de que hay más de 700 agresiones en este país por homofobia», gritaba indignado Frigenti.

«O sea que como hay muchas agresiones, todos tienen que renunciar a su intimidad y a guardar un secreto», afirmaba entonces Alonso Caparrós generando aún más cabreo en plató. «Perdón, una cosa. ¿Desde cuándo uno tiene que guardar un secreto, uno tiene que guardar un secreto como si fuese algo ofensivo ser gay? ¿Te das cuenta de tu discurso?«, impugnaba Jorge Javier a Alonso Caparrós censurándole sus palabras y diciendo que tenían que cambiar de tema.

«Y por mucho que nos pese en la vida todo es política y no queda otra. Cualquier acción desde que te levantas hasta que te acuestas está todo condicionado por la política», sentenciaba Jorge Javier Vázquez, que volvía así a saltarse el nuevo código ético de Mediaset al hacer un alegato político en pleno ‘Sálvame’.

Multitud de críticas a Alonso Caparrós

Las palabras de Alonso Caparrós indignaban también a la audiencia de ‘Sálvame’, que no dudaba en criticar fuertemente al colaborador en redes sociales. Así, eran muchos los que aplaudían cómo Jorge Javier le había parado los pies al colaborador y el alegato que había lanzado el presentador.

Como se te ha escapado Alonso… "contar nuestros secretos"… Ese es el problema…. que no debe ser un secreto coño!! A ver si lo entendemos ya!!#yoveosalvame — AneruY (@YurenaMascareno) March 7, 2023

hoy es Alonso Casposo



#yoveosalvame — Fictoria Vederica (@jorgieDLIC) March 7, 2023

100% con Jorge Javier en esto! Cuando se guarda un secreto así es porq se asume que hay parte mala en ello cuando lo que debería que hacer es naturalizar lo que es natural #yoveosálvame #APOYOROCIO7M — L (@lidiagmnez) March 7, 2023

Nos guste o no por mucho que nos pese , en la vida todo es política.

Bravo @jjaviervazquez 👏👏

Muy bien Jorge , no puede estar más sembrado y muy mal por Alonso Caparrós. #YoVeoSálvame — Laury 💜✵ (@Laury87223876) March 7, 2023

Díselo Jorge al homínido de Caparrós! De qué coño va a hablar el machirulo este? De lo que no sabe? PALETO #yoveosálvame — Carlos 🏳️‍🌈🔻 (@carlo5ki) March 7, 2023

Uyss que pestazo a homofobia Caparros #yoveosálvame — Patri 🔻 (@Frikeando1) March 7, 2023

Caparrós cuesta abajo sin frenos #yoveosalvame — Ángeles 🎬 📺 (@nuevaera86) March 7, 2023

Caparrós confirmando lo que siempre he pensado de él #yoveosálvame — Hectorfab ♥️🧡💜 (@Hector99886167) March 7, 2023